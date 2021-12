Ende 2020 beziehungsweise Anfang 2021 war eine gute Zeit: Durch das Internet kursierten unzählige Varianten einer Cutscene aus GTA 5, in der sich Lamar über den yee-yee ass haircut von Franklin lustig machte. Mit Recht.

Das Meme-Spektakel erreichte spätestens seinen Höhepunkt, als die beiden Schauspieler Shawn Fonteno und Gerald Slink Johnson die Szene in echt nachstellten. Wie es dazu kam, was es mit dem Lamar roasts Franklin -Meme überhaupt auf sich hat und was es für absurde Varianten davon gibt (hier übrigens mein persönlicher Favorit), könnt ihr in unserer ursprünglichen Meldung nachlesen:

Wie The Contract ein altbekanntes Meme fortsetzt

Jetzt - knappe 8 Jahre nach dem Release von GTA 5 - bekommt die Lamar roasts Franklin -Szene sogar eine offizielle Fortsetzung. Denn das neueste Update für GTA Online bringt nicht nur die beiden Charaktere aus der Singleplayer-Story von GTA 5 zurück. Nachdem ihr die eigentliche Story um Dr. Dre und sein verschwundenes Handy durchgespielt habt, wartet natürlich eine kleine Überraschung auf euch. Seid im folgenden Abschnitt jedoch vor kleinen Spoilern gewarnt.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Habt ihr die Hauptstory von The Contract durchgespielt, meldet sich Franklin per Telefonanruf bei euch. In Dres Studio warten DJ Pooh, Franklin und Lamar für eine kleine Führung auf euch. Die Mission setzt aber zwingend einen zweiten Spieler voraus - alleine könnt ihr sie nicht starten. Und das aus gutem Grund: Ihr schlüpft in die Rollen von Franklin und Lamar und erlebt ein paar Missionen aus deren Perspektive.

Im Zuge von The Contract zollt Rockstar Games also der eigenen viral gegangenen Szene Tribut, indem es eine offensichtliche Hommage daran gibt. Lamar macht sich jetzt nicht mehr über Franklins Frisur lustig, sondern die Tatsache, dass er reich ist und eine Familie hat. Wer der wirkliche Gewinner und Verlierer in dem folgenden Schlagabtausch ist, muss aber jeder für sich selbst entscheiden:

Shawn Fonteno über das Franklin/Lamar-Meme

Wir hatten übrigens die Gelegenheit, zum Release von The Contract mit Shawn Fonteno ein Interview zu führen. Dabei erklärte uns der Darsteller von Franklin Clinton ein paar Hintergründe dazu, wie es zum gemeinsamen Dreh der Roast-Szene mit Gerald Slink Johnson kam:

Slink und ich hatten eigentlich schon immer geplant, [eine oder mehrere Szenen aus GTA 5] nachzudrehen. Allerdings sind uns unsere Terminkalender immer gegenseitig in die Quere gekommen - für mindestens vier oder fünf Jahre ging das so! Dann hat mich Slink eines Tages aus dem Nichts angerufen und gesagt, dass wir diese Szene machen müssen. Ursprünglich hatten wir eigentlich über eine andere geredet. Aber dann hat mir Slink davon erzählt, dass jemand [die Szene] mit Kermit, dem Frosch oder sonst jemanden [nachgestellt hat] und alle am mich dissen waren. [...] Also haben wir die Szene gemacht und … es ist einfach viral gegangen. [...] Wir hätten wohl keinen besseren Zeitpunkt wählen können.

Die wichtigsten Infos zu The Contract

Shawn Fonteno hat uns natürlich auch so einiges über seine Rückkehr zu GTA nach fast acht Jahren erzählt und was er sich für die Zukunft von Franklin wünschen würde. Alle Infos zu The Contract haben wir wiederum in einer großen Übersicht für euch zusammengefasst.

Außerdem verraten wir euch, welche drei Waffen und sieben neue Autos jetzt in GTA Online verfügbar sind. Zu guter Letzt gehen wir in einem separaten Guide auf die Agentur als neue Immobilie ein, wie die Preise davon aussehen und welche Upgrades sich lohnen.

Wie gefällt euch die Rückkehr von Franklin und Lamar im Multiplayer-Modus von GTA 5? Würdet ihr euch auch über ein Wiedersehen mit Michael und Trevor freuen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!