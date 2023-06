Rockstar-Spiel namens »Fireball« geleakt und Fans sind sicher: Das ist GTA 6!

Fireball könnte tatsächlich der Codename von GTA 6, es gibt mehrere Hinweise.

Das Warten auf GTA 6 hat auch bis zur Jahresmitte 2023 kein Ende gefunden. Rockstar bleibt verschlossen und verrät nichts zu dem vor einiger Zeit zumindest einmal angekündigten Titel. Doch scheinbar kennen wir inzwischen den Codenamen für GTA 6, Fireball .

Die Fan-Detektive auf Reddit sind sich da zumindest sicher und ja, es gibt glaubhafte Hinweise, die darauf hindeuten. Wir präsentieren sie euch.

Resümee eines Schauspielers und Synchron-Listen:

Im Resümee des amerikanischen Schaupielers Reggie Talley tauchte bis zu dessen Löschung die Erwähnung seines Auftrittes in einer Nebenrolle des Videospieles Fireball auf, wie comicbook.com berichtet. Inzwischen wurde der Eintrag entfernt.

Ferner hieß es in dem Dokument, dass über den finalen Titel noch entschieden werde. Ein Resümee ist für Schauspieler ein branchenübliches Dokument, dass das Spektrum der bisherigen Arbeit präsentiert.

Weitere Hinweise dieser Art mit Nennung des Codenamens finden sich auf Listen für die Anwerbung von Sprechern für das Spiel.

Besinnung auf die Serien-Vergangenheit

Codenamen für Videospiele gehören zum Alltag in der Branche und verraten manchmal einfach nichts über das Projekt, über dem sie stehen - manchmal aber eben doch. Der Codename für GTA 4 lautete Ice . Dies könnte für Diamanten stehen, die in der Hauptgeschichte des Titels eine wichtige Rolle spielten. Bis heute gibt es übrigens eine berühmte Mod, die sich auf diesen Titel bezieht, iCEnhancer.

GTA 5 wurde intern Rush genannt. Hier ist die Verbindung schwammiger, aber dies könnte sich auf die Heists beziehen, die im Einzel- und Onlinemodus tragend vorkommen.

Fireball könnte einen Hinweis enthalten, der sich auf die reale Welt bezieht: Vice City als Quasi-Abbild Miamis, Florida. Die magische Stadt ist ja bereits als Handlungsort bestätigt worden. Ein Feuerball ist nämlich das Logo des berühmten NBA-Basketballteams Miami Heat.

Nun, sind das Beweise für die Richtigkeit des Codenamens? Nein, aber es sind handfeste Indizien.

Nach seinem Ausstieg bei Rockstar werkelt der einstige GTA-Kopf Leslie Benzies seit fünf Jahren an Everywhere. Das soll die Gaming-Welt verändern - und wir haben Gameplay gesehen.

70:24 Erst GTA 5, jetzt Everywhere: Die Open World der Zukunft

Wenn ihr Interesse an allen uns bis heute bekannten Fakten zum sechsten Teil der GTA-Serie habt, dann schaut euch doch den umfangreichen Artikel von GameStar Redakteur Valentin an. Er hat für euch wirklich alles gesammelt und übersichtlich aufgeschrieben, damit ihr nach der Lektüre genau wisst, wo wir derzeit allesamt bei GTA 6 stehen.

Was denkt ihr? Handelt es sich bei Fireball wirklich um GTA 6 oder suchen wir hier nach der Nadel im Heuhaufen und haben letztendlich nur einen Holzsplitter in der Hand? Und interessieren euch diese geleakten Informationen überhaupt, da sie ja eventuell kleinste Details zum neuen GTA verraten könnten? Oder wartet ihr schlicht, bis der Titel offiziell enthüllt und gezeigt wird? Schreibt uns eure Gedanken dazu gern in die Kommentare!