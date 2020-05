Wer am Wochenende vom 9. bis 10. Mai 2020 Guild Wars 2 gespielt hat, wird sich vermutlich ärgern. Denn der Entwickler hat den Fortschritt sämtlicher Spieler auf den EU-Servern über diesen Zeitraum versehentlich gelöscht und auf den Stand des vorherigen Freitags zurückgesetzt. Besonders ärgerlich ist das, da derzeit ein zeitlich begrenztes Event stattfindet.

Im Gegensatz zu einem ähnlichen Ereignis im Jahr 2016, bei dem der Fortschritt nur um wenige Stunden zurückgesetzt wurde, war der jetzige Rollback keinesfalls geplant. Um das Problem zu untersuchen, hat der Entwickler Arenanet die Server des MMORPG temporär heruntergefahren.

Stand 12. Mai 6:00 Uhr sind die europäischen Server bereits seit über elf Stunden nicht erreichbar. Bisher gibt es noch keine Ansage dazu, wann ihr wieder spielen könnt. Auch die Ursache des Problems ist derzeit unbekannt.

Maintenance on the Guild Wars 2 EU servers is still progressing. We appreciate your patience as we work on this, and we’ll continue giving you updates as we’re able.