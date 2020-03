In der jüngeren Vergangenheit hatte es Guild Wars 2 nicht leicht. Zuerst gab es Entlassungen und das Team wurde verkleinert. Dann verließ auch noch der letzte Gründer die Firma. Doch wie es aussieht erholt sich das Studio von den Rückschlägen: Jetzt haben sie das dritte Addon für Guild Wars 2 angekündigt.

Führt die Erweiterung nach Cantha?

Bisher verrät das Team noch keine Details über die Story, Features oder gar ein Release-Datum. Sie teilen allerdings ein erstes Artwork. Und das lässt Fans hoffen: Wie es aussieht, wird es mit dem kommenden Addon zurück nach Cantha gehen. Denn auf dem Bild seht ihr einen Tempel mit einem asiatischen Stil, für den das Gebiet bekannt ist. Das basiert vor allem auf der fernöstlichen Kultur.

Die fast schon offizielle Bestätigung liefert die Bezeichnung des Videos auf der Hauptseite von Guild Wars 2. Das hat nämlich »Carousel-Shing-Jea« im Namen. Bei Shing Jae wiederum handelt es sich um eine Insel in Cantha, westlich des Hauptlandes. Die konntet ihr bereits in Guild Wars Factions besuchen.

Wie geht es jetzt weiter?

Bis zur Vorstellung der nächsten Erweiterung wird noch ein wenig Zeit vergehen. Zuvor hat der Entwickler noch andere Pläne. So wird am 17. März 2020 die zweite Episode der Icebrood Saga erscheinen.

Auch auf Events könnt ihr euch freuen: Nur etwas später soll das Super Adventure Festival und der Dragon Bash zurückkommen. Bei beiden soll es zudem neue Belohnungen geben.

Nach den Festlichkeiten steht dann das dritte Kapitel der Icebrood Saga an. Für die geht es in die Woodland Cascades, die sich vom Design her am pazifischen Nordwesten orientieren. Hier müsst ihr auf einer PvE-Map Gebiete einnehmen und verteidigen.