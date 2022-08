Guild Wars 2 erscheint nach 10 Jahren endlich auf Steam, Release schon in Kürze

Das ausdauernde MMO Guild Wars 2 läuft bereits seit fast zehn Jahren. Zum großen Jubiläum haben Publisher NCSOFT und Entwickler ArenaNet eine Überraschung für euch parat: Guild Wars 2 erscheint bereits nächste Woche auf Steam, außerdem könnt ihr euch demnächst kostenlose Belohnungen per Twitch Drop sichern.

Alle wichtigen Infos zum Steam-Release von Guild Wars 2

Der zehnte Geburtstag von GW2 findet zwar offiziell erst am 28. August 2022 statt, doch bereits ab dem 23. August können auch Steam-Spieler in die Fantasy-Welt Tyria abtauchen. Die Entwickler weisen allerdings darauf hin, dass auf bereits existierende Accounts nicht via Steam zugegriffen werden kann. Habt ihr euch also bislang über den NCSOFT-Client eingeloggt und wollt nun unbedingt über Steam spielen, müsst ihr komplett von vorn beginnen. Die Steam-Shop-Seite von Guild Wars 2 findet ihr hier.

Neulinge können übrigens vollkommen kostenlos in Guild Wars 2 hereinschnuppern, das Basisspiel bietet genug Inhalte, um euch Tage oder Wochen zu beschäftigen. Allerdings sind die Free2Play-Accounts auch funktionsmäßig eingeschränkt. So sind eure Charakter- und Inventarplätze deutlich reduziert, diverse Gilden-Funktionen stehen euch nicht zur Verfügung und auch Welt-Chat und Ingame-Post sind limitiert.

Um diese Einschränkungen zu umgehen, müsst ihr mindestens ein Erweiterungspack kaufen. Für neue Steam-Spieler und -Spielerinnen steht die neue Complete Collection bereit, die mit knapp 100 Euro zu Buche schlägt. Diese enthält alle drei Erweiterungen sowie alle fünf Staffeln der Lebendigen Welt, die eine ziemlich spannende Story erzählt.

Unser Autor Sascha Penzhorn findet übrigens, dass 2022 der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg ist – in seinem Artikel erfahrt ihr mehr:

Gratis-Belohnungen durch Twitch Drops

Eine weitere Neuerung, die mit dem Release von Guild Wars 2 auf Steam am 23. August 2022 in Kraft tritt, sind die Twitch Drops.

Die erste Twitch-Drop-Belohnungskampagne läuft von 23. bis 28. August und bietet für das Schauen (oder im Hintergrund laufen lassen) von Twitch Streams diverse Belohnungen. Mit dabei sind klassische Kleidungssets, Erfahrungsverstärker und ein einzigartiger kosmetischer Gegenstand names Glühende violette Maske .

Werdet ihr GW2 jetzt eine Chance geben, wenn ihr es bislang noch nicht getan habt? Schreibt es uns in die Kommentare!