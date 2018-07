Das beliebte Gundam Franchise vom Spielzeughersteller Bandai fand vor gut 40 Jahren mit der ersten Anime-Serie »Mobile Suit Gundam« (1979) seinen Anfang. Inzwischen gibt es zahlreiche Anime-Serien und -Filme, OVAs, Mangas, Videospielen und einiges mehr.

Nun dürfen sich Fans auf Nachschub freuen: Erstmals soll ein Realfilm mit den gigantischen Robotern, den Mechas, in die Kinos kommen.

Mech-Roboter in Pacific Rim & Ready Player One

Zugegeben, ein wenig erinnern die von Menschen gesteuerte Mech-Roboter aus Gundam an die Kampfmaschinen im Science-Fiction-Spektakel Pacific Rim. Kein Wunder, dienten sie doch dem Filmemacher Guillermo del Toro als Inspiration für seine Mech-Giganten. Auch in Ready Player One von Regisseur Steven Spielberg hatten die populären Mecha ihren Auftritt.

Das Filmstudio Legendary Pictures kündigte auf der Anime Expo 2018, nach den beiden Pacific Rim-Filmen, eine Realverfilmung des japanischen Originals Gundam an. Für die Produktion zeigt sich Cale Boyter verantwortlich, der zuletzt Pacific Rim 2: Uprising produzierte.

Weitere Namen wurden noch nicht genannt. So steht weder ein Regisseur, noch ein Drehbuch oder eine erste Besetzung fest. Auch wann der Film schließlich in die Kinos kommt, wird noch bekannt gegeben.

