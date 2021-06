Hades-Fans lesen euch das Epos Ilias vor - damit ihr es nicht müsst

Hades wird von vielen Spielern als Meisterwerk gehandelt, auch von uns. Das Action-Rollenspiel voller griechischer Mythologie macht Achilles, Sisyphos und Co. zu interessanten Nebenfiguren in einem Plot um den Sohn der Unterwelt, der seinem Schicksal entkommen will.

Eine Reihe von Influencern will nun einen neuen (alten) Blick auf die Vorlage eröffnen. Unter dem Iliad Projekt sammeln sich inzwischen sogar die Entwickler, um ein besonderes Vorhaben zu realisieren: Das antike Epos »Die Ilias« auf Twitch und Youtube zu vertonen.

Ein gigantisches Projekt

Die Gruppe von Hades-Fans um Streamer »Wriste13« will die komplette Ilias vorlesen. Zunächst startet am 20. Juni um 23:59 ein Twitch-Stream. Anschließend soll das Projekt auf Youtube hochgeladen und auch auf Streaming-Plattformen wie Spotify verfügbar werden.

Das Projekt läuft bereits seit fast sechs Monaten und bringt dutzende Vorleser, technische Unterstützer und Fans zusammen. Vorgelesen wird die englische Übersetzung der Ilias von Robert Fagles. Die Ilias gilt als sehr schwierig zu lesender Stoff, was das Projekt besonders anspruchsvoll macht.

Sogar ein Entwickler wurde auf das Projekt aufmerksam und ist nun mit an Bord. Creative Director Greg Kasavin von Supergiant Games erklärte sich bereit, eine Einleitung zu verlesen.

Wenn ihr also noch nicht mit der Grundlage für viele der Erzählungen, die uns in Hades oder God of War begegnet sind, vertraut seid, bietet sich mit dem Iliad Projekt eine neue Gelegenheit. Die Ilias ist eine antike Sammlung von Geschichten und gilt als eines der ältesten Werke europäischer Literatur. Sie behandelt unter anderem den Trojanischen Krieg.

Falls ihr noch eine Erinnerung braucht, warum Hades eines der besten Roguelikes da draußen ist, legen wir euch unseren Test ans Herz. Der Indie-Hit kassierte von uns eine der höchsten Wertungen des Jahres 2020 und gewann auch den Titel bestes Indie-Spiel bei den Game of the Year Awards.