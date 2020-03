Half-Life 2 in VR: Mod macht Valve-Klassiker in Alyx-Engine spielbar

Keine sieben Tage nach dem Release von Half-Life: Alyx schlägt schon der erste Modder zu und bastelt mit der neuen Source-2-Engine von Valve ein VR-Abenteuer, auf das viele Fans schon seit Jahren warten: Half-Life 2 läuft endlich in Virtual Reality!

Schon 2017 wurde Half-Life 2: VR offiziell bei Steam Greenlight auf den Weg gebracht, seitdem hat sich an dieser Baustelle aber nicht viel getan. Der Modder Vect0R hat das Schicksal des Projekts deshalb in die eigene Hand genommen und eine Mod erstellt, die den alten Shooter-Klassiker von 2004, in dem wir mit Gordon Freeman durch City 17 irren, mit der neuen VR-Engine von Half-Life: Alyx nachgebaut. Das erste Ergebnis könnt ihr euch im Video oberhalb dieser News anschauen.

Source 2 macht's Moddern schwer - noch!

Für die Mod hat sich Vect0R laut eigenen Angaben die originale Map von Half-Life 2 geschnappt und sie dann zusammen mit einigen zusätzliche Assets aus HL 2 ins Format von Source 2 konvertiert.

Das Problem dabei sei aber, dass Valve das Software Development Kit (SDK) der Source-2-Engine bislang noch nicht veröffentlicht hat. Dadurch bleiben die Möglichkeiten für Modder wie Vect0R beim Arbeiten mit der VR-Engine relativ beschränkt.

Valve-Chef Gabe Newell hat allerdings erst vor Kurzem bestätigt, dass die Engine künftig auch anderen Entwicklern kostenlos zur Verfügung gestellt werden soll - wann das geschieht und ob auch Modder davno profitieren, steht aber noch nicht fest.

Die Mod gibt's allerdings nicht als Download

Selbst spielen könnt ihr Half-Life 2 in VR nicht allzu bald, zumindest nicht mit der Mod von Vect0R. Denn wie er unter seinem Youtube-Video erklärt, handelt es sich bei den gezeigten Szenen »nur um eine Demo und nicht mehr als das«.

Deshalb schreibt er ausdrücklich, dass er zumindest vorerst nicht vorhat, die Mod zu veröffentlichen und zum Download zur Verfügung zu stellen. Bis ihr also auch selbst durch in VR durch City 17 stapfen könnt, müsst ihr euch weiterhin gedulden.

Aber zumindest anschauen, wie Half-Life 2 in VR laufen und funktionieren könnte, das können wir schon jetzt dank der Mod von Vect0R.