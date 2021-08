Release-Termin für Halo Infinite im Xbox-Store geleakt

Anscheinend kam Microsoft sich selbst zuvor: Ein Release-Termin von Halo Infinite tauchte zwischenzeitlich im Microsoft Store auf, obwohl wir eigentlich frühestens zur heutigen gamescom Opening Night Live damit gerechnet haben.

Laut dem Listing erscheint die Fortsetzung der beliebten Reihe am 8. Dezember 2021, wie The Verge zuerst berichtete. Derzeit führt der deutsche Store das Platzhalter-Datum 31. Dezember 2021 an.

Halo Infinite verspätet sich bereits um rund ein Jahr. Um noch 2021 veröffentlichen zu können, musste Microsoft indes zwei beliebte Modi zurückstellen, da diese noch nicht fertig sind:

Der steinige Weg des Halo Infinite

Teile der Entwicklungsphase von Halo Infinite fielen mitten in die Coronapandemie, die durch Lockdowns und Home Office bereits zahlreiche Verschiebungen in der Spielebranche zur Folge hatte. Microsoft wollte zudem explizit vermeiden, die Mitarbeiter zu hoher Arbeitsbelastung (Crunch) auszusetzen.

2020 stieß Bungie-Veteran Joseph Staten zum Team bei 343 Industries hinzu, um als neuer Verantwortlicher für die Kampagne bei der Produktion von Halo Infinite zu helfen. Dennoch bleibt der Shooter weiterhin hinter den Plänen zurück, sodass nun der Koop- sowie der Forge-Modus als Teil von Season 2 beziehungsweise 3 nachgeliefert werden müssen.

Die leidenschaftlichen Halo-Fans nahmen die Verschiebung seinerzeit übrigens weitgehend gelassen auf. Nachdem das erste gezeigte Gameplay viel Kritik hervorrief, halten viele Spieler die Verschiebung offenbar für sinnvoll, um dem Spiel mehr Entwicklungszeit einzuräumen.

Und die Extrameile scheint sich gelohnt zu haben: Halo Infinite könnte besonders für Multiplayer-Fans ein starkes Stück Software werden. Diese Hoffnung weckt das gezeigte Gameplay des kostenlos spielbaren Mehrspielermodus, das ihr euch im obigen Artikel zu Gemüte führen könnt.