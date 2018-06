Auf der Microsoft-E3-Pressekonferenz eröffnete Xbox-Chef Phil Spencer die Show mit der Rückkehr des legendären Master Chief. In Halo: Infinite erleben wir eine Fortsetzung der Science-Fiction-Story und aller Voraussicht nach wie gewohnt knalliges Shooter-Gameplay.

Das neue Halo: Infinite wird in der neuen, bislang unangekündigten Slipspace Engine realisiert. zusammen mit Microsoft arbeiten 343 Industries an der neuen Engine und an Halo: Infinite. Der Announcement-Trailer zeigt neben beschaulicher Spielwelt-Natur am Ende auch wieder den Halo-Ring, was als Hinweis auf einen möglichen verstärkten Fokus auf Open World gedeutet werden kann.

