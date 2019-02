Halo Infinite - Soll Gerüchten zufolge Rollenspiel-Elemente mitbringen

Rollenspiel-Elemente scheinen heutzutage zum guten Ton zu gehören: Loot-Shooter wie Anthem lassen uns Entscheidungen treffen, genauso wie ein Assassin's Creed: Odyssey, das ohnehin das Franchise endgültig in Richtung Rollenspiel gelenkt hat. Gerüchten zufolge soll jetzt auch das kommende Halo Infinite mehr als nur Shooter sein.

Das erklärte Brad Sams von der Technik-Webseite Thurrot, der mit seinen Insider-Informationen schon früher öfter richtig lag. Er gibt einen Abriss darüber, was Microsoft für die E3 2019 geplant hat. Ihm zufolge sollen dort auch Rollenspiel-Elemente wie einflussreiche Entscheidungen für das neue Halo angekündigt werden:

"Mit der neuen Game Engine will sich das Team darauf konzentrieren, die Geschichte stärker an die Entscheidungen des Spielers anzupassen. Das Spiel könnte so stärkere Rollenspiel-Elemente als vorherige Serienteile mitbringen."