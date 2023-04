Harry Potter: Reboot-Pläne werden wohl konkreter, aber überraschenderweise nicht als Kinofilm

Harry Potter könnte als TV-Serie zurückkehren. Bildquelle: Warner Bros.

Allem Anschein nach dürfen wir Muggel die Geschichte von Harry Potter auf ein Neues erleben. Diesmal aber nicht als (Hör-)Buch oder Kinofilm, sondern in der Form einer TV-Serie von Warner Bros. Discovery und HBO. Das will zumindest die für gewöhnlich sehr gut informierte Website Bloomberg in Erfahrung gebracht haben.

Wie Harry Potter als TV-Serie funktionieren soll

Das ist bisher bekannt: Aus dem Bericht von Bloomberg gehen die folgenden Details zu einem Harry Potter-Reboot als TV-Serie hervor. Beachtet dabei natürlich, dass die Details zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt sind!

Jede Staffel soll sich einem Buch der Harry Potter-Saga widmen. Damit würde die Serie von HBO auf insgesamt sieben Staffeln kommen.

Das Serienformat soll den Vorteil mit sich bringen, der Geschichte aus den Büchern mehr Raum zu geben. Details, die in den Filmen keinen Platz bekamen, könnten damit endlich zur Geltung kommen.

Aktuell wollen wohl Warner Bros. Discovery-CEO David Zaslav und HBO-CEO Casey Bloys die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling davon überzeugen, eine Harry Potter-Serie produzieren zu dürfen.

Sollte das Projekt tatsächlich Realität werden, würde sich J.K. Rowling bis zu einem gewissen Grad am kreativen Prozess beteiligen können - allerdings wäre sie nicht als vorderster Serien-Schöpfer oder Showrunner involviert.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und Hogwarts Legacy findet ihr hier.

Der Deal ist laut Bloomberg noch lange nicht in trockenen Tüchern, ein Harry Potter-Reboot als TV-Serie muss also nicht zwangsläufig zustandekommen. Fans sollten also erstmal eine offizielle Ankündigung seitens HBO und Warner Bros. Discovery abwarten.

Eine magische Gelddruckmaschine

Dass man mehr aus Harry Potter herausholen möchte, ist übrigens alles andere als überraschend: Die acht vorangegangenen Kinofilme mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint spielten weltweit über 7,7 Milliarden Dollar ein. Und auch das erst kürzlich erschienene Rollenspiel Hogwarts Legacy übertraf sämtliche Erwartungen von Warner Bros.

Auch wenn es für DLCs und Addons zu Hogwarts Legacy im Moment eher mau aussieht, dürfen Fans des Fantasy-Universums definitiv mit einer Fortsetzung rechnen. Mehr dazu erfahrt ihr in den folgenden Artikeln:

Was haltet ihr davon, dass Harry Potter als TV-Serie neu aufgelegt werden könnte: Würdet ihr euch darüber freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was wünscht ihr euch für die Zukunft von Hogwarts Legacy, einen zweiten Teil oder einen DLC (sofern der jemals kommt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!