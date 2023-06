Dem Top-Shooter Hell Let Loose fliegt gerade die eigene Community böse um die Ohren

Rund um Hell Let Loose überschlagen sich gerade die Ereignisse.

Hell Let Loose, einer der besten aktuellen Weltkriegs-Shooter, stolpert derzeit von einer Kontroverse in die nächste. Nach der Übernahme des einstigen Publishers Team17 ärgern sich Fans über fehlerbehaftete Updates.

Das Fass zum Überlaufen brachte ein Trailer, der bei der PC Gaming Show lief, und das Spiel in keinem vorteilhaften Licht zeigte. Wir fassen kompakt zusammen, wo die Probleme liegen und was die Entwickler dazu sagen.

Schon im Vorfeld zum technisch kaputten Trailer war die Stimmung bei Spielern und Spielerinnen von Hell Let Loose schlecht. Zwar hatte Team17, das kürzlich die Marke von Indie-Entwickler Black Matter Games kaufte und eigenständig weiterentwickelt, eine große Roadmap angekündigt.

Die ersten Updates kamen aber nicht gut an: Grund dafür waren Bugs und unliebsame Design-Entscheidungen, wie das Erhöhen der Laufgeschwindigkeit von Soldaten. Neue Maps in Afrika und den Niederlanden gerieten ebenfalls ins Kreuzfeuer. Die neue Fraktion, die Briten, fiel zudem wegen unausgegorener Implementierung bei vielen Fans durch.

Eigentlich gehört Hell Let Loose zu den besten Genrevertretern. Zum Full Release im Jahr 2021 fanden wir einen der überzeugendsten aktuellen Multiplayer-Shooter vor:

10:17 Hell Let Loose - Test-Video zum großen Multiplayer-Shooter - Test-Video zum großen Multiplayer-Shooter

Der Trailer des Anstoßes

So richtig ins Negative kippte die Stimmung, als bei der PC Gaming Show ein Trailer von Hell Let Loose zum nächsten Update gezeigt wurde. Das Video steckt voller technischer Glitches, beispielsweise herumschwebenden Armen und einem aus der Waffe ragenden Magazin. Zudem klingt die deutsche Vertonung seltsam blechern.

Insgesamt wirkt es, als wäre nicht genug Zeit gewesen, den Trailer fertigzustellen. Hier seht ihr das besagte Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie reagieren die Entwickler?

Das Community-Management von Hell Let Loose ist derzeit um Schadensbegrenzung bemüht. Der kaputte Trailer wurde vom offiziellen YouTube-Kanals des Spiels entfernt. Zudem veröffentlichte Team17 eine Entschuldigung auf Steam und gelobte Besserung, auch in Bezug auf Aspekte des Spiels selbst:

Wir hatten gehofft, einen spannenden und fesselnden Trailer für unser nächstes Update "Devotion to Duty" präsentieren zu können, doch leider sind unsere Erwartungen nicht erfüllt worden. Wir verstehen, dass ihr den Trailer sehnlichst erwartet habt, und wir entschuldigen uns zutiefst für die Frustration und das Gefühl der Enttäuschung in der Community.

[...] wobei unsere letzten Updates hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Auch wenn sich solche Veränderungen nicht über Nacht vollziehen werden, bleibt unser Engagement ungebrochen. [...]

Wir werden Maßnahmen ergreifen, um dieses Problem in zukünftigen Updates zu beheben, und überprüfen die Möglichkeiten, wie wir aktiv mit euch zusammenarbeiten können, wobei wir uns erneut darauf konzentrieren, euch das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Derweil reiht sich auf Steam und in sozialen Medien ein hämisches Meme an das andere, die Wut und Enttäuschung bei Fans ist auf allen Kanälen zu spüren. Zudem greifen einige Fans zu negativen Reviews auf Steam, wodurch die kürzlichen Rezensionen des Spiels in den ausgeglichenen Bereich rutschten.

Habt ihr die jüngsten Updates von Hell Let Loose gespielt? Wie fällt euer Eindruck aus? Und ärgert ihr euch auch über den Trailer oder findet ihr ihn halb so schlimm? Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren.