Der neue Hellboy-Film mit Stranger-Things-Star David Harbour kommt bereits nächstes Frühjahr in die US-Kinos. Während auf der Comic-Con die Fans vor Ort bereits erste Auschnitte aus der Comic-Verfilmung sehen durfte, lässt ein erster Trailer noch immer auf sich warten.

Erstes Bild mit David Harbour als Hellboy

Nun gibt es ein erstes Filmbild mit dem roten Teufel in Action - und das kann sich schon mal sehen lassen, auch wenn das Bild noch nicht viel von der Story preis gibt. Doch ein Beweis liefert es schon jetzt: David Harbour hat mächtig an Muskelmasse aufgebaut und steht wenigstens optisch dem frühreren Hellboy-Darsteller Ron Perlman im nichts nach. Ob der Film auch an den Erfolg der Filmreihe von Guillermo Del Toro anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Neuer Hellboy-Film wird blutiger und brutaler

Der neue Hellboy-Film enthält mehr Horror-Elemente und soll sich näher an die Comic-Vorlage von Mike Mignola halten, bestätigte Regisseur Neil Marshall (The Descent) gegenüber den US-Magazin Empire, die auch das erste Bild exklusiv veröffentlichen. So dürfen sich Fans auf einen deutlich raueren, blutigeren und brutaleren Helden freuen. Und dass es zahlreiche Monster-Wesen im Film geben wird, haben bereits die ersten Poster bestätigt.

#Hellboy director Neil Marshall says his R-rated reboot is 'more violent and bloody' – see an exclusive new image of @DavidKHarbour here: https://t.co/ymdyTt0WhD pic.twitter.com/EkYJ7oH6nD — Empire Magazine (@empiremagazine) November 26, 2018

Kinostart im Frühjahr 2019

Zur Besetzung gehören Milla Jovovich (Resident Evil) als Blood Queen, Ian McShane (American Gods) als Professor Bruttenholm, Daniel Dae-Kim (Hawaii Five-0) als Major Ben Daimio, sowie Sasha Lane (American Honey) als Alice Monaghan und Penelope Mitchell (Hemlock Grove) als Hexe Ganeida.

Der neue Hellboy-Film kommt am 12. April 2019 in die US-Kinos. Ein Release-Termin für die deutschen Kinos steht noch immer nicht fest.