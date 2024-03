»Niemand wird zurückgelassen« - Helldivers-Spieler starten waghalsigen Rettungsversuch, weil ihr Kumpel AFK ist

Obwohl ein Spieler nicht selber rennen kann, lassen ihn seine Kollegen in Helldivers 2 nicht im Stich.

Als reiner Koop-Shooter setzt Helldivers 2 darauf, dass die bis zu vier Spielerinnen und Spieler gut zusammenarbeiten. Wie schon der Chefentwickler mit seiner Absage an einen PvP-Modus verdeutlichte, sollen Zusammenhalt und Teamwork im Mittelpunkt stehen. Als gutes Beispiel geht jetzt eine Gruppe Helldivers voran, die sogar einen abwesenden Teamkamerad nicht im Stich lassen.

Rettende Schubser

Auf Reddit postet Helldivers-Fan DKMB einen kurzen Videoclip, der die mutige Rettungsaktion zeigt. Von Automotons umzingelt flüchten sich die Spieler nicht direkt in das rettende Hovercraft, sondern schubsen ihren Kameraden langsam aber sicher über die Ziellinie. Tatsächlich gelingt es der Gruppe am Ende, sich zu viert in Sicherheit zu bringen.

In den Kommentaren zeigen sich andere Spielerinnen und Spieler begeistert von der Aktion:

Das ist der Weg. Altosventum

Der Reddit-Nutzer FlyingDragoon merkt außerdem an, dass die tapferen Helldivers sogar auf der höchsten der neun Schwierigkeitsstufen kämpften. Wie dramatisch schon eine Mission der Stufe 4 sein kann, seht ihr in unserem Gameplay-Video:

11:45 Helldivers 2: Wir überleben die letzten 10 atemberaubenden Minuten einer dramatischen Mission

Ein Vorschlag für die Entwickler kommt außerdem von DigiTrailz. Er schlägt vor, dass es eine Option geben sollte, Teamkameraden einfach aufzuheben und zu tragen. Das könnte auch hilfreich sein, wenn sich jemand die Beine gebrochen hat, aber keine Stims mehr zur Heilung vorhanden sind.

Spielt ihr auch Helldivers 2 mit Freunden oder fremden Spielerinnen und Spielern? Habt ihr es auch schon erlebt, dass eure Truppe in fast hoffnungslosen Situationen eisern zusammenhält? Oder haben euch andere Helldiver schon mal im Stich gelassen? Schreibt uns doch gerne in den Kommentaren, welche Geschichten ihr schon erlebt habt!