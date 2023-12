Henry Cavills lächerliche Frisur in seinem neuen Agenten-Thriller war nicht seine Idee - doch er findet sie klasse

Henry Cavill als Agent Argylle mit »schickem« Flattop-Haarschnitt. Bildquelle: Apple TV

Nach Mission Impossible: Fallout und The Man From U.N.C.L.E. spielt Henry Cavill in Argylle erneut einen Spion. Einer der größten Unterschiede zu den vorherigen Rollen: Die Frisur. Die alberne Haarpracht stört den britischen Schauspieler jedoch nicht - ganz im Gegenteil.

»Ein ganz spezieller Look«

Cavills Rolle, der namensgebende Agent Argylle, trägt im Film einen Flattop-Haarschnitt, der seiner Bezeichnung alle Ehre macht. Der grüne Samtanzug komplettiert das Aussehen. In jedem Fall ein Hingucker, wie ihr im Trailer sehen könnt:

2:43 Henry Cavill als fiktiver Agent: Was im Actionfilm Argylle geschrieben wird, wird zur Realität

Die Idee dazu hatte allerdings der Regisseur und Produzent des Films Matthew Vaughn (Tetris, The King’s Man), wie Cavill in Interview mit Entertainment Weekly verriet.

Vaughn hatte die Vorstellung »eines speziellen Looks« und bat den Schauspieler, ihm zu vertrauen. Es war das, wonach ich gesucht habe , so Cavill, der froh über seine Entscheidung sei.

Eine Entscheidung, die er sicherlich auch nicht bereut, ist seine Position als ausführender Produzent bei den Verfilmungen von Warhammer 40K. Doch auch in Sachen Fantasy bleibt der ehemalige Witcher-Darsteller aktiv und gibt die Hauptrolle im Highlander-Reboot.

Worum geht es in Argylle?

Argylle ist der Name eines fiktiven Geheimagenten aus den Romanen der Autorin Elly Conway gespielt von Bryce Dallas Howard (Jurassic World, The Mandalorian). Weil die Geschichten aus den Büchern zur Realität werden, hat sie es bald mit realen Spionen zu tun.

Der »echte« Argylle ist Aiden Wilde, dargestellt von Sam Rockwell (JoJo Rabbit, Moon), und versucht Conway vor den Gefahren durch ein Verbrecher-Syndikat zu schützen. Wilde entspricht allerdings so gar nicht der Fantasy der Autorin.

Der Film verfügt mit Bryan Cranston (Breaking Bad, Malcolm Mittendrin), Samuel L. Jackson (Star Wars, Marvel Cinematic Universe), John Cena (The Suicide Squad, Fast X) und Dua Lipa (Barbie) außerdem über ein ziemliches Star-Aufgebot.

Argylle soll am 2. Februar 2024 in die Kinos kommen und später auf dem Streamingdienst Apple TV+ laufen. Apple TV ist überdies auch das produzierende Studio.

Es ist zwar nicht ganz James Bond, aber immerhin eine Agenten-Rolle für Henry Cavill, auch wenn er dafür eine Frisur trägt, die eher zu Jim Carry passt. Hat euch der erste lange Trailer zu Argylle angesprochen? Habt ihr vor, den Film im Kino zu sehen? Schreibt uns eure Meinung, zum Haarschnitt und/oder dem Film, gerne in die Kommentare.