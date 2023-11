Der Witcher-Schöpfer lobt die Netflix-Serie in einem ganz bestimmten Punkt und spricht damit vielen Fans aus der Seele

Henry Cavill wird für Staffel 4 von The Witcher als Geralt abgelöst. Dabei ist selbst der Autor der Hexer-Romane ein Fan. Bildquelle: Netflix

Die Netflix-Serie zu The Witcher wird von Fans gerne mal kritisiert. Doch dazu hat der Autor der Hexer-Romane eine interessante Meinung: Grundsätzlich findet Andrzej Sapkowski die Adaptionen aller seiner Werke seltsam , doch der Verfilmung durch Netflix kann er definitiv etwas abgewinnen.

Und in einem ganz bestimmten Punkt dürfte er selbst erbitterten Kritikern der Witcher-Serie aus der Seele sprechen: Seiner Meinung nach ist Henry Cavill ein fantastischer Geralt! Sapkowskis Begeisterung geht sogar soweit, dass er die Stimme des Schauspielers in seinem Kopf hört, wenn er sich Geralt vorstellt.

Andrzej Sapkowski ist ein Henry-Cavill-Fan

Das verrät der Autor der Witcher-Romane im Gespräch mit Beyond Pixels auf der Vienna Comic Con - das komplette Interview findet ihr übrigens auf Deutsch bei YouTube.

[...] Ich habe die Serie von Netflix gesehen und würde sagen, die Stimme von [Henry] Cavill stimmt für mich. Also für meine eigene Vorstellung von Geralts Stimme, wäre das die von Cavill. [...]

Andrzej Sapkowski hatte schon in einem vorangegangenen Interview aus dem Jahr 2019 Henry Cavill als Geralt in den höchsten Tönen gelobt. Dabei zog der Schriftsteller sogar einen Vergleich zu Viggo Mortensen als Aragorn in Der Herr der Ringe:

Ich war mehr als glücklich mit Henry Cavills Auftritt als Hexer. Er ist ein echter Profi. Genau, wie Viggo Mortensen Aragon ein Gesicht verliehen hat, so verleiht Henry auch Geralt eines - und so soll es auch für immer bleiben.

Leider bleibt Henry Cavill aber definitiv nicht für immer Geralt, denn nach Staffel 3 ist der Schauspieler aus der Netflix-Serie ausgestiegen. An seiner Stelle schlüpft Liam Hemsworth für die vierte Season in die Rüstung des Hexers.

0:52 The Witcher: Im neuen Netflix-Film kehrt nicht Henry Cavill, aber dafür der Videospiel-Geralt zurück

Doch auch wenn Sapkowski bei der Serien-Adaption nichts mitzureden hat - wie er selbst erst vor Kurzem verriet - kann er The Witcher auf Netflix definitiv etwas abgewinnen. Vielleicht sogar mehr als die Liebhaber seiner Bücher, die die Serie gerne mal dafür kritisieren, dass sie sich zu sehr von der Vorlage entfernen:

Ich mag die Netflix-Serie sehr gern, aber ich bin [auf dem Gebiet] auf kein Experte. Das ist nur meine Meinung.

So geht es mit The Witcher weiter

Aktuell arbeitet Sapkowski nach einer circa zehnjährigen Pause an einem neuen Witcher-Roman. Wann der rauskommt und um was es genau es geht, will der Autor zum aktuellen Zeitpunkt nicht verraten. Warum er jetzt ein weiteres Buch herausbringt, hat aber einen ganz einfachen Grund: Sapkowski muss seine Miete bezahlen - wie er im Gespräch mit Beyond Pixels scherzend zugibt.

Mehr dazu, was aktuell in der Welt von The Witcher passiert - sowohl bei Netflix als auch in der Videospiele - könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

