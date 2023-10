Totgeglaubter LoL-Konkurrent bekommt ein Jahr nach dem Ende einen großen Patch

Trotz Maintenance-Mode fällt das neue Update für Heroes of the Storm ordentlich umfangreich aus.

Heroes of the Storm ist bereits seit knapp einem Jahr im Maintenance-Mode. Doch das Update, das vor wenigen Tagen auf das Public Test Realm aufgespielt wurde, hat einen Umfang, der auf den ersten Blick ungewöhnlich für einen Titel wirkt, der an sich nicht mehr weiterentwickelt wird.

Echt umfangreich, aber dennoch erwartungsgemäß

Was ist im neuen Patch enthalten?

Verbesserungen an der Benutzeroberfläche Insbesondere werden auch Icons angepasst.

Diverse Fehlerbehebungen.

Sehr viele Balance-Änderungen für Dutzende Charaktere.

Die kompletten Patch-Notes, des nun zum Testen auf dem PTR bereitstehenden Updates, findet ihr in der entsprechenden News bei Blizzard. Wann die neue Version auf die regulären Spielserver kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Keine neuen Inhalte: Doch macht euch bitte keine Hoffnung auf komplett neue Inhalte. Heroes of the Storm wird selbst nach diesem Patch nicht mit neuem Content ausgestattet werden. Es sei denn, Microsoft initiiert nach der Übernahme eine 180-Grad-Kehrtwende.

Was heißt Maintenance-Mode bei Blizzard genau? Wirklich zu 100 Prozent weiß das wahrscheinlich nur Blizzard und je nach Spiel sieht dieser sicher auch leicht anders aus, aber generell ist das Kernmerkmal eines solchen leicht zu erkennen: keine neuen Inhalte. Die Server laufen weiter, das Matchmaking ist offen, und so weiter. Es werden auch noch Bugs gefixt und gelegentlich alte Events erneut angestoßen, aber es gibt halt nichts wirklich Neues.

Andere Titel von Blizzard älteren Jahrgangs werden ähnlich behandelt, zum Beispiel StarCraft 2. Hierfür wünschen sich wahrscheinlich noch weit mehr Fans wirklich frische Inhalte. Von neuen Karten bis zu neuen Kampagnen oder natürlich einen komplett neuen Teil.

1:31:39 Warum brennt die Spieleindustrie?

Personalabbau: Große wie kleine Publisher und Entwickler bauen derzeit anhaltend Personal ab. Auch bei Blizzard mussten dieses Jahr schon einige gehen. Im obigen GameStar-Talk gehts ausführlich um die Gründe dieses branchenweiten Personalabbaus und wie die Zukunft ausschauen mag.

Und wenn ihr euch für die eventuellen Folgen des Kaufs von Activision Blizzard King interessiert, empfehlen wir euch die spannende Analyse von Gameswirtschaft-Chefredakteurin Petra Fröhlich.

Weiteren interessanten Content, zum Beispiel den Nachtest für Diablo 4, findet ihr direkt hierunter.

Spielt ihr noch Heroes of the Storm? Oder habt ihr dem Moba - eventuell schon lange vor dem Maintenance-Mode vonseiten Blizzards - den Rücken zugekehrt? Oder begeistert euch der Titel bis heute? Wenn ja, warum? Was hält euch bei der Stange? Schreibt uns eure Erfahrungen, schönsten Geschichten und von vielleicht ja doch noch bestehende Hoffnungen eines Revivals durch die Microsoft-Übernahme gerne in die Kommentare!