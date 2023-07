Was sind eure bisherigen Spiele-Highlights 2023?

Obwohl das Jahr 2023 erst auf August zusteuert, können wir schon auf eine ganze Reihe richtig großer Releases zurückblicken. Egal ob Fortsetzungen bekannter Reihen, Remakes und Ports oder völlig neue Spiele, es war alles dabei.

Bevor uns dann ab August die nächste Welle an (hoffentlich) tollen Spielen überrollt, wollten wir kurz Luft holen und mit euch zusammen auf das Jahr zurückschauen. Was waren bis jetzt so eure Release-Highlights? Ihr könnt in unserer Umfrage bis zu 5 Spiele wählen.

Wir haben für euch eine Vorauswahl der bisher größten und spannendsten Releases des Jahres getroffen. Wenn ihr ein Spiel vermisst, erzählt uns in den Kommentaren, welches es ist und was es für euch so besonders macht. Wir freuen uns drauf!

Für jeden etwas dabei

Direkt am Anfang des Jahres ging es los mit Spielen wie dem Remake des beliebten Horror-Spiels Dead Space, dem Shooter Atomic Heart und dem heiß erwarteten Hogwarts Legacy.

Bevor wir uns davon so richtig erholen konnten, kamen im Frühjahr schon die nächsten Spiele und mit ihnen jede Menge Zombies und Mutanten.

Im Remake von Resident Evil 4 haben wir die Tochter des Präsidenten gerettet, während The Last of Us Part 1 nun auch die PC-Spieler zum Weinen brachte. Fröhlicheres Zombieschlachten gab es dann im April in Dead Island 2.

Aber nicht alle Spiele waren Zombie- und Mutantenverseucht. Wir durften in Star Wars Jedi: Survivor auch mal die Lichtschwerter schwingen und in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die Koroks foltern (haben wir natürlich nicht gemacht …).

Der Anfang des Sommers wurde dann heiß mit dem Release von Diablo 4 und Final Fantasy 16, die beide mächtig viel Feuer spuckten. Einen schönen Abschluss des Juli lieferte dann Remnant 2, das eine würdige Fortsetzung des Vorgängers geworden ist.

Kurz gesagt: Es war so richtig viel los. Also haut raus - Was sind eure bisherigen Highlights? Welche Spiele haben euch am meisten Spaß gemacht? Waren es viele oder nur ein Einziges? Oder vielleicht gar keins und ihr fandet alle Releases doof? Verratet es uns.