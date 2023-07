Ein Rollenspiel-Highlight könnt ihr ab sofort kostenlos auf der PS5 spielen

Sea of Stars ist bereits auf anderen Plattformen als kostenlose Demo verfügbar.

Mit Sea of Stars erscheint am 29. August 2023 ein Fantasy-Rollenspiel, auf das schon viele Spielerinnen und Spieler warten. Auf Steam sitzt der Titel etwa auf Platz 24 der meistgewünschten Spiele, aber auch bei Fans anderer Plattformen dürfte die Vorfreude groß sein. Ab sofort könnt ihr auch auf der PlayStation Sea of Stars kostenlos ausprobieren.

Was ist Sea of Stars?

Es handelt sich um ein Retro-Rollenspiel, dessen Entwicklung erfolgreich über Kickstarter finanziert wurde und dort umgerechnet über eine Million Euro sammeln konnte. Während Sea of Stars einerseits eine Hommage an die 90er-Jahre sein soll, will es aber andererseits auch genug eigene Persönlichkeit mitbringen. Wie das Gameplay aussieht, zeigt euch bereits der Trailer:

0:53 Sea of Stars - Erstes Gameplay aus dem Retro-Rollenspiel - Erstes Gameplay aus dem Retro-Rollenspiel

Das Rollenspiel soll sich laut den Entwicklern von Sabotage Studio (The Messenger) vor allem durch folgende Features auszeichnen:

Rundenbasierte Kämpfe: Unter anderem sollen das Timing bei Treffern, Kombos mit mehreren Charakteren, sowie das Erschweren gegnerischer Power-Angriffe eine Rolle spielen. Dagegen möchte man auf von der Welt abgetrennte Schlachtfelder und Grind verzichten.

Unter anderem sollen das Timing bei Treffern, Kombos mit mehreren Charakteren, sowie das Erschweren gegnerischer Power-Angriffe eine Rolle spielen. Dagegen möchte man auf von der Welt abgetrennte Schlachtfelder und Grind verzichten. Freies Erkunden: Ihr bewegt euch laufend, kletternd und schwimmend durch die Fantasy-Welt und seit nicht an klassische, gitterbasierte Bewegung gebunden.

Ihr bewegt euch laufend, kletternd und schwimmend durch die Fantasy-Welt und seit nicht an klassische, gitterbasierte Bewegung gebunden. Spannende Story: Es sollen epische, lustige und emotionale Geschichten mit dutzenden originellen Charakteren erzählt werden. In der Hauptgeschichte geht es um zwei Kinder, die ihre mächtige Magie gegen einen bösen Alchemisten einsetzen müssen.

Es sollen Geschichten mit dutzenden originellen Charakteren erzählt werden. In der Hauptgeschichte geht es um zwei Kinder, die ihre mächtige Magie gegen einen bösen Alchemisten einsetzen müssen. Viele Nebenaktivitäten: Solltet ihr mal keine Lust aufs Questen haben, könnt ihr in Sea of Stars auch Segeln, Kochen, Fischen, Brettspiele spielen oder einem Lied in der Taverne lauschen.

Auf welchen Plattformen ist es verfügbar?

Mit der Veröffentlichung für PlayStation 4 und 5 ist die Demo aktuell für alle Release-Plattformen verfügbar. Ihr könnt das Spiel also auch auf dem PC (über Steam) Xbox Series X/S, und der Nintendo Switch anspielen.

Spielerinnen und Spieler, die über ein Abo von PlayStation Plus Extra oder Premium verfügen, können außerdem die Vollversion von Sea of Stars direkt zum Release ohne Zusatzkosten spielen.

Was haltet ihr von Sea of Stars? Habt ihr die Demo bereits auf einer anderen Plattform ausprobiert, oder werdet ihr sie auf der PlayStation spielen? Wie hat euch der Titel beim Anspielen gefallen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!