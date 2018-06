Der Hitman, besser bekannt als Agent 47, bekommt eine zweite Season. Die Entwickler von IO Interactive und ihr neuer Publisher Warner Bros. planen noch vor dem Start der E3 die neue Staffel des Profikiller-Abenteuers anzukündigen.

Zunächst hatte der offizielle Twitter-Kanal der Hitman-Reihe nur unkonkret angekündigt, dass am Donnerstag »neue Ziele« für Agent 47 bekannt gegeben werden.

Good afternoon, 47. The profiles have been uploaded. Your next target is... pic.twitter.com/0l1Tyu4gho — HITMAN (@Hitman) June 4, 2018

Nur kurze Zeit später twitterte Warner Bros. Games außerdem, dass uns (scheinbar zufälligerweise) ebenfalls am Donnerstag ein großer Live-Reveal eines neuen Spiels erwartet. Im Hintergrund sind Szenen aus einer Formel-1-Boxengasse zu sehen, deshalb lag natürlich die Annahme nah, dass es sich dabei um ein neues Rennspiel handeln würde.

Let the countdown begin//72:00:00



Watch the LIVE reveal Thursday, 10:00am: https://t.co/cV6AxRxO06 pic.twitter.com/JCbuRVHVel — WB Games (@wbgames) June 4, 2018

Reveal von Hitman 2 am Donnerstag

Nun ist aber klar, dass uns am Donnerstag, den 7. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit die ersten konkreten Infos zur zweiten Staffel von Hitman erwarten. Offenbar deutet das Rennsetting lediglich darauf hin, dass Agent 47 sich bei einem seiner neuen Aufträge zur Tarnung in eine Rennfahrerkluft werfen wird.

Den eindeutigen Hinweis auf Hitman Season 2 lieferte nämlich der Twitter-User Wario64, der auf der offiziellen Website von WB Games das Logo des neuen Spiels entdeckte:

Hitman 2 logo leaked on WB Games teaser site https://t.co/J0TpT5M5L1 pic.twitter.com/15akEA8o4H — Wario64 (@Wario64) June 4, 2018

Nachdem die erste Season von Hitman nicht den gewünschten Erfolg erzielen konnte, trennte sich der Publisher Square Enix 2017 von den Entwicklern von IO Interactive. Damit endete eine langjährige Partnerschaft, aus der unter anderem Titel wie Hitman: Absolution und die Hitman HD Trilogy hervorgingen.

Nachdem viele Fans schon das Ende des kahlköpfigen Killer befürchteten, übernahm Warner Bros die berühmte Spielereihe. Und der neue Publisher brachte nicht nur eine Definitive Edition der ersten Staffel raus, sondern kündigte auch an, dass die Reise von Agent 47 weitergehen werde. Wo genau es den Hitman als nächstes hinzieht, erfahren wir nun also am Donnerstag.

Quelle: Gamesradar.com

Was macht den Hitman so erfolgreich? Der große Plus-Report zu Schleich-Spielen