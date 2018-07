Entwickler IO Interactive und Publisher Warner Bros veranstalten einen Ingame-Wettbewerb für Hitman 2, in dem sich Hobby-Auftragskiller auf den drei Plattformen PC, PS4 und Xbox One miteinander messen. Gespielt wird um den höchsten Highscore im Solo-Modus von Hitman: Sniper Assassin, welcher Vorbestellern bereits zur Verfügung steht. Auf jeder Plattform wird ein Gewinner ermittelt, der dann mit seinem Namen und Gesicht als Charakter in künftigen neuen Inhalten von Hitman 2 verewigt wird.

Der Wettbewerb läuft vom 24. Juli bis zum 6. November 2018 um 08 Uhr unserer Zeit. Am 7. November 2018 findet die Highscore-Auszählung statt und zwischen dem 18. und 20. November werden die Gewinner verkündet.

In welcher Form die Gewinner im Spiel auftauchen, ist noch nicht geklärt. In der Nutzungsvereinbarung halten sich die Veranstalter explizit offen, von einer Implementierung unter Umständen Abstand zu nehmen. Dabei handelt es sich jedoch um eine übliche juristische Klausel, die der Absicherung dient.

So funktioniert der Wettbewerb

In Hitman: Sniper Assassin spielt ihr in der Rolle von Agent 47 eine Art Horde-Modus, der verlangt, binnen 15 Minuten so viele Ziele wie möglich auszuschalten. Punkte werden sowohl für das Ausschalten von Feinden als auch für das anschließende Verstecken der Leichen vergeben. Eure Gesamt-Punktzahl wird im Anschluss auf einer Bestenliste vermerkt. Ihr könnt im Rahmen des Wettbewerb so oft spielen, wie ihr möchtet, um eine möglichst hohe Punktzahl zu erzielen.

Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Volljährigkeit, ein Wohnsitz in Deutschland (oder einem dieser Länder), ein Steam- und ein IO-Account sowie die Vorbestellung von Hitman 2 und der damit einhergehende Zugang zu Sniper Assassin. Konsolenspieler benötigen selbstverständlich ein Xbox- oder Playstation-Konto.

Im Folgenden könnt ihr euch den Trailer zum Wettbewerb in Hitman: Sniper Assassin anschauen:

