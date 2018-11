Hitman 2 - Twitter bannt User, weil er über Mord an Sean Bean twittert

Eines vorneweg: Diese Meldung hier ist eher für kleine Schmunzler als für ein profundes Informationsinteresse gedacht, also bitte nicht direkt die Boulevard-Keule schwingen. Wer sich etwas bissfestere Kost wünscht, kann sich zum Beispiel stattdessen auch unseren Test zu Hitman 2 durchlesen. In diesem Artikel soll's derweil um eine weitere Kuriosität des Twitter-Algorithmus gehen.

Der hat nämlich dafür gesorgt, dass ein User gebannt wurde, weil er über das erste Elusive Target von Hitman 2 twitterte. In einer Spezialmission habt ihr im Spiel nämlich die Möglichkeit, einen vom Schauspieler Sean Bean verkörperten Charakter umzubringen. Also schrieb der User TheFatConsoler schlicht: »Sieht so aus, als würde ich heute Abend Sean Bean umbringen.« Und dafür erhielt sein Account eine Sperre.

Das Elusive Target von Hitman 2 ist als bewusst witzige Anspielung auf Sean Beans zahlreiche Filmtode zu verstehen. In einem Video macht sich der Schauspieler sogar selbst darüber lustig, dass man ihn nun sogar virtuell um die Ecke bringen kann.

Dieser Scherz ging dem Twitter-Algorithmus allerdings zu weit. Laut den offiziellen Twitter-Regeln sind »spezifische Gewaltandrohungen gegen eine Person« nämlich strengstens verboten. Mittlerweile wurde die Sperre aber aufgehoben, offenbar konnte das Missverständnis aufgeklärt werden.

Falls ihr euch selbst für Hitman 2 interessiert: In unserem schon eingangs erwähnten Test des neuen Meuchelmörderspiels erklären wir, was es mit den Elusive Targets sowie den Stärken und Schwächen des Spiels auf sich hat.

Quelle: VG247