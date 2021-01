Hitman 3 kassiert international eine Top-Wertung nach der anderen

Hitman 3 ist erschienen und kann viele Tester überzeugen. Demnach stellt es einen würdigen Nachfolger zum ebenfalls gut bewerteten zweiten Teil der Meuchelmörder-Reihe dar. Beim genauen Blick auf die Tests wird deutlich: Wer mehr vom Gleichen in sehr hoher Qualität will, ist beim neuesten Teil bestens aufgehoben.

In unserem eigenen GameStar-Test bekommt der Attentäter 47 eine Wertung von 84 Punkten. Gerade das Level-Design überzeugte uns. Nicht nur grafisch, sondern auch durch die zahlreichen unterschiedlichen Lösungswege für jede Mission.

Verbesserungen wünschen wir uns hingegen bei der KI, die seit dem zweiten Teil nichts dazulernte. Auch das Gameplay selbst ist zwar auf hohem Niveau, unterscheidet sich aber kaum von seinem Vorgänger. Mehr dazu lest ihr in unserem Test:

Bei den meisten Spielemagazinen bewegt sich der Titel sogar in einem noch höheren Wertungsbereich. Abweichungen existieren nur wenige. Das deutet darauf hin, dass es sich hierbei um ein wirklich gutes Spiel handelt. Kritiklos ist es allerdings nicht.

Auf Metacritic kann Hitman 3 basierend auf den finalen Bewertungen von derzeit 43 unterschiedlichen Magazinen ganze 88 Punkte erreichen. Dabei zücken die Tester in 22 Fällen eine 90 (beziehungsweise 9 von 10 Punkten) oder eine noch höhere Wertung. Ähnlich gut sieht es bei OpenCiritc aus, wo das Spiel im Schnitt 86 Punkte erhält.

Hitman 3: Wertungen großer Magazine im Überblick

Die höchsten Wertungen erhielt das Spiel von VG247, EGM und GamesBeat, bei denen es mit einer Wertung von 5/5 Sternen die höchst mögliche Punktzahl des Systems erreichen kann. Tester Alex Donaldson von VG247 fasst das Spiel folgendermaßen zusammen:

"Einzeln betrachtet ist Hitman 3 ein gutes Spiel mit viel Abwechslung und viel zu tun. Als Teil eines Ganzen ist die World-of-Assassination-Trilogie eine der besten und komplettesten Trilogien in der Geschichte der Videospiele. Es ist - zumindest aktuell - ein passendes Finale für 47 und ich bin gespannt, was IO mit James Bond oder was auch immer sie als nächsten machen anstellen wird."