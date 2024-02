Hogwarts Legacy: Ein Jahr nach Release verraten die Entwickler, welches Haus wirklich das beliebteste ist

Hogwarts Legacy hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich.

Hogwarts Legacy hat sein erstes Jahr hinter sich gebracht. Das Rollenspiel erschien im Februar 2023 und wurde trotz zahlreicher Debatten zum gewaltigen Verkaufserfolg. Jetzt enthüllen die Entwickler beeindruckende Zahlen – zum Beispiel, wie viele Millionen Trolle von Spielern besiegt wurden. Oder welches Hogwarts-Haus am häufigsten gewählt wurde.

Dieses Schulhaus haben die meisten ausgesucht

Fangen wir mit dem wohl spannendsten Fakt an. Die Wahl des Schulhauses ist für Potterheads ja traditionell eine der wichtigsten Entscheidungen überhaupt (neben dem Zauberstabkern und dem Haustier). So sieht die Verteilung in Hogwarts Legacy nach einem Jahr aus:

Platz 1: Slytherin (30 Prozent)

Platz 2: Gryffindor (29 Prozent)

Platz 3: Hufflepuff (24 Prozent)

Platz 4: Ravenclaw (17 Prozent)

Dass Slytherin das Rennen für sich entscheidet, ist nicht allzu überraschend: Das ehrgeizige Haus ist mit seiner »Dark Academia«-Ästhetik schon lange sehr beliebt in der Community.

Spannend zu sehen: Ravenclaw hat auf GameStar.de damals in unserer Umfrage gewonnen, ganz dicht gefolgt von Slytherin. Unsere Community scheint besonders kreativ und gewitzt zu sein!

Millionen Trolle mussten dran glauben

Bei X (früher Twitter) haben die Entwickler noch viele weitere Daten veröffentlicht:

375 Millionen Trolle wurden besiegt

877 Millionen Zaubertränke

1,8 Milliarden (!) Pflanzen wurden gesammelt

5,25 Milliarden böse Zauberer mussten dran glauben

Insgesamt haben Spielerinnen und Spieler 740 Millionen Stunden in Hogwarts Legacy verbracht. Wenn wir richtig gerechnet haben, sind das über 84.000 Jahre.

Neben reinen Zahlen und Fakten teilten die Entwickler auch die lustigsten Blooper, die während der Entstehung des Spiels passiert sind. Ihr könnt sie euch hier im Video anschauen – Achtung, manche der Bugs könnten Alpträume auslösen!

Nach wie vor ist kein DLC für Hogwarts Legacy in Sicht, auf den einige Fans gehofft hatten. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, falls sich da doch noch etwas tut. Oder falls der Nachfolger angekündigt wird.

Schätzt doch mal: Wie viele gefällte Trolle gehen auf euer persönliches Konto? Teilt auch gerne eure Spielzeit im Rollenspiel in den Kommentaren mit uns, wenn ihr wollt! Es ist für uns immer interessant zu sehen, wie sich unsere Community auf GameStar.de von der internationalen Fan-Gemeinschaft eines Spiels unterscheidet.