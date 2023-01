Hogwarts Legacy Umfrage: Mit welchem Haus startet ihr zum Release?

Zauberer und Hexen, es ist an der Zeit, unsere Koffer zu packen, Uniformen zu bügeln und Zauberstäbe zu polieren. Denn am 10. Februar geht es nach langem Warten und zwei Verschiebungen für PC- und Next Gen-Spieler endlich nach Hogwarts!

Und wie es sich für die Zaubererschule gehört, dürfen wir in Hogwarts Legacy natürlich auch unser Haus wählen. Das Herz vieler Potter-Fans schlägt schon seit Jahren für eines der vier Schulhäuser. Wir wollen deshalb von euch wissen: Seid ihr ein Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff oder Gryffindor? Verratet es uns in unserer Umfrage!

Einstimmen könnt ihr euch übrigens schon mit den Häuser-Trailern. Hier seht ihr den Gemeinschaftsraum der Slytherins:

Welches Haus wählt ihr in Hogwarts Legacy?

Das Hogwarts-Haus gehört zur Zaubererschule wie der Goldene Schnatz zu Quidditch. Im Gegensatz zu den Schülerinnen und Schülern aus den Büchern haben wir bei Hogwarts Legacy aber den großen Vorteil, dass wir uns unser Haus selbst aussuchen können - wobei Harry Potter es ja auch geschafft hat, den Sprechenden Hut zu überzeugen. Wenn ihr euer Haus übrigens schon jetzt auf der Webseite des Harry Potter Fan Clubs registriert und euren Account mit Hogwarts Legacy verbindet, könnt ihr exklusive Items abstauben.

Nun aber zurück zur wichtigen Frage: Wir wollen von euch wissen, mit welchem Haus ihr euren ersten Durchgang in Hogwarts Legacy zu Release startet. Wird es Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder doch Slytherin? Stimmt jetzt in unserer Umfrage ab!

Wofür die vier unterschiedlichen Häuser stehen? Niemand kann euch das besser erklären als der Sprechende Hut selbst:

Vielleicht seid ihr Gryffindors, sagt euer alter Hut,

denn dort regieren, wie man weiß, Tapferkeit und Mut.

In Hufflepuff dagegen ist man gerecht und treu,

man hilft dem andern, wo man kann, und hat vor Arbeit keine Scheu.

Bist du geschwind im Denken, gelehrsam auch und weise,

dann machst du dich nach Ravenclaw, so wett ich, auf die Reise.

In Slytherin weiß man noch List und Tücke zu verbinden,

doch dafür wirst du hier noch echte Freunde finden. Der Sprechende Hut, Harry Potter und der Stein der Weisen

Wir freuen uns wie immer über eure Meinung und Eindrücke zu Hogwarts Legacy! Welches Haus wählt ihr und warum? Und was haltet ihr allgemein vom kommenden Potter-Spiel? Habt ihr auch die Befürchtung, Hogwarts Legacy könnte sich übernehmen? Oder seid ihr optimistisch, was das Rollenspiel angeht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!