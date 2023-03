Hogwarts Legacy: Fan enthüllt gestrichenes Begleiter-Feature

In Hogwarts Legacy könnt ihr jetzt immer Begleiter dabei haben.

In Hogwarts Legacy gibt es die sogenannten Begleiter-Quests, in denen euch drei Begleiter zur Seite stehen: Natsai Onai aus dem Hause Gryffindor, Sebastian Sallow aus Slytherin und Tierfreundin Poppy Sweeting aus Hufflepuff - und Ravenclaw-Fans, von denen es unter den GameStar-Lesern viele gibt, gucken in die Röhre.

Fans haben jetzt entdeckt, dass offenbar noch viel mehr Begleiter geplant waren, auch abseits der kurzen Quest-Reihen. Das gestrichene Feature lässt sich jetzt mit einer Mod ganz einfach aktivieren.

So habt ihr immer einen Begleiter an eurer Seite

Nie mehr allein in Hogwarts unterwegs: Dank einer neuen Mod könnt ihr nun jederzeit einen Begleiter eurer Wahl beschwören und mit ihm gemeinsam erkunden und kämpfen.

Knapp 30 verschiedene NPCs stehen euch dabei aktuell zur Verfügung, darunter auch Ravenclaw-Schüler wie Amit Kakkar oder Samantha Dale. Selbst einige der Professoren und sogar Schuldirektor Phineas Black stehen euch auf Wunsch zur Seite.

Und falls ihr euch fragt, was sie genau können:

Sie folgen euch überall auf der Karte

Sie zaubern Lumos, wenn ihr Lumos zaubert

Sie benutzen Desillusionierung, wenn ihr Desillusionierung benutzt

Sie kämpfen mit euch gegen Feinde

Sie können mit euch in den Raum der Wünsche kommen

Sie können in die Kampfarenen kommen

Einige von ihnen geben Kommentare zu Dingen ab. (Andere Charaktere, Nebenquests, beim Kampf gegen Feinde usw.)

Offenbar hatten die Entwickler geplant, die Begleiter als richtiges Feature zu ermöglichen. Einige NPCs haben nämlich besondere Voice Lines. Insbesondere Slytherin-Schülerin Imelda Reyes demonstriert viele Sprüche, die man zuvor nie von ihr gehört hat.

15:23 Hogwarts Legacy - Test-Video zum Open-World-Spiel im Potter-Universum

Wenn ihr selbst mit einem neuen Gefährten durch die Zauberschule streifen wollt, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Anschließend könnt ihr im Spiel über die Tastenkombination Alt + O ein Menü öffnen, über das ihr 27 verschiedene Begleiter beschwören und wieder entlassen könnt.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy soll Koop-Multiplayer bekommen von Dennis Zirkler

Falls ihr die Zauberschule Hogwarts lieber mit einer Freundin oder einem Freund erkunden wollt: Die Entwickler der Mod Skyrim Together arbeiten aktuell an einer Multiplayer Mod für Hogwarts Legacy und haben sogar schon eine spielbare Version demonstriert. Im oben verlinkten Artikel findet ihr alle Informationen zum aktuellen Stand des spannenden Projekts.