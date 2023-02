Hogwarts Legacy soll Koop-Multiplayer bekommen - die Entwickler von Skyrim Together machen es möglich

Wenn man der Welt von Hogwarts Legacy eins vorwerfen kann, dann sicherlich, dass die NPCs mitunter ein wenig leblos wirken. Die anderen Zauberschüler gehen, bis auf ein paar gescripteten Aktionen, keinem echten Tagesablauf nach und wirken ein wenig wie Zombies.

Das Team hinter der Multiplayer-Mod Skyrim Together, mit der ihr Bethesdas Rollenspiel gemeinsam im Koop-Multiplayer durchstreifen könnt, will dort Abhilfe schaffen: Bereits eine Woche nach dem Early-Access-Start kann das Team eine funktionierende Multiplayer-Mod vorweisen, mit der bis zu acht Spieler gleichzeitig die Zauberschule erkunden können.

Ein erstes Video davon, wie das in Aktion aussieht, könnt ihr euch hier ansehen:

Kontroverse um J.K. Rowling

Koop für acht Spieler in Arbeit

Bei der Mod namens HogWarp handelt es sich aktuell noch um einen frühen Prototypen - mehr als gemeinsam umherlaufen soll nicht möglich sein. Gemeinsam Aufgaben erledigen und die Story durchzuspielen ist aktuell nicht möglich und ob es jemals funktionieren wird, steht noch in den Sternen.

Im Gespräch mit der Website PCGamer verrät der Modder Yamashi vom Together Team, dass es aber das erklärte Ziel des Projekts sein, dass die Leute irgendwann das Spiel gemeinsam genießen und womöglich irgendwann sogar selbst mit eigenen Mods erweitern können.

Wie hat das so schnell geklappt? Laut Yamashi habe er bereits lange vor dem Release mit den Arbeiten an dem Projekt begonnen, indem er eine ähnliche Multiplayer-Mod für das Katzenabenteuer Stray gestartet habe - beide Spiele basieren auf der Unreal Engine 4.27.2, sodass die Fortschritte schnell in Hogwarts Legacy übernommen werden konnten.

So könnt ihr jetzt schon spielen: Falls ihr den Prototypen der Mod unbedingt selbst ausprobieren wollt, müsst ihr den Entwickler dafür finanziell auf Patreon unterstützen - für 10 Euro im Monat bekommt ihr Zugang.

Wenn ihr euch aber ein wenig gedulden könnt, soll es die Mod aber demnächst auch kostenlos geben. Laut dem Projektleiter soll noch diesen Monat eine öffentlich zugängliche Version veröffentlicht werden, die dann für alle gratis zur Verfügung steht.

Hogwarts Legacy im Multiplayer - habt ihr Lust darauf? Was ist das Erste, das ihr machen würdet? Schreibt es uns in die Kommentare!