»Nicht Slytherin, nicht Slytherin, alles, bloß nicht Slytherin!« Zu Beginn von Hogwarts Legacy werden wir den Sprechenden Hut wahrscheinlich auch so anbetteln können wie Harry vor seinem ersten Schuljahr. Warner erlaubt es Fans aber schon jetzt, mehrere Monate vor Release, ihren Platz im richtigen Gemeinschaftsraum zu reservieren.

Was ihr dafür benötigt und welche Extras es obendrein gibt, erklären wir euch in diesem Artikel.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über Trans-Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erzählt nach, was Rowling genau gesagt hat und welche Reaktionen es darauf gab. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

So könnt ihr euer Haus in Hogwarts Legacy übernehmen

Um euer Haus und euren Zauberstab in Hogwarts Legacy zu übernehmen, müsst ihr zunächst ein paar Konten anlegen und verknüpfen. Wir erklären euch Schritt für Schritt, wie das geht:

Zunächst benötigt ihr jeweils einen Account bei WB Games und beim Harry Potter Fan Club der Wizarding World. Sofern ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr euch im Harry Potter Fan Club in eines der vier Häuser einsortieren und euren Patronus und Zauberstab auswählen lassen. Logt euch jetzt in eurem WB Games-Konto ein und klickt links auf den Reiter »Verbindungen«. Dort findet ihr den Harry Potter Fan Club ganz unten in der Liste. Klickt auf »Verbinden«. Nach Release des Rollenspiels müsst ihr euch nur noch dort mit eurem WB-Konto einloggen und schon sind eure Haus-Daten mit dem Rollenspiel verknüpft.

Vom Patronus war bisher übrigens noch nicht die Rede. Wie es sich also mit dem Zauber verhält, ist noch unklar. Kann sein, dass wir im Rollenspiel selbst ein neues Schutztierchen zugeteilt bekommen.

Kann ich mein Haus auch im Spiel auswählen?

Laut der FAQ-Seite auf der offiziellen Hogwarts Legacy-Homepage soll es auch möglich sein, euer Haus zu Beginn des Spiels auszuwählen. Falls ihr also als Hufflepuff spielen, eure Konten aber nicht verknüpfen wollt, solltet ihr euch immer noch zwischen den vier Möglichkeiten entscheiden können.

Die exklusiven Items erhalten aber nur diejenigen, die sich mit ihrem Warner-Konto ins Spiel einloggen. Mit dieser Aktion feiert der Publisher gemeinsam mit der Harry Potter-Community »Back To Hogwarts« - denn am 1. September kehren die Schülerinnen und Schüler für ein neues Schuljahr in die Zaubererschule zurück.

Welche exklusiven Items warten auf euch?

Nach der Verknüpfung eurer Konten solltet ihr eine kleine Bestätigung erhalten. Direkt danach könnt ihr euch direkt schon ein exklusies Wallpaper abstauben. Die exklusiven Items erhaltet ihr, sobald ihr euch mit eurem WB-Konto in Hogwarts Legacy einloggt.

Als Extra für die Kontenverknüpfung gibt es eine exklusive Haus Fan-Atic Schulrobe - je in einer Ausführung für Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw und Hufflepuff - und eine Schädelmaske mit Schnabel, die uns sehr an die Masken der Todesser erinnert und auch schon im Gameplay-Trailer von Bösewichten getragen wurde. Was es genau damit auf sich hat, werden wir wohl erst nach Release erfahren.

Was haltet ihr von der Möglichkeit, euer Haus schon jetzt mit dem Rollenspiel zu verknüpfen? Freut ihr euch darüber - oder wollt ihr zufällig vom Sprechenden Hut einsortiert werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare - und verratet uns doch, welches Haus ihr in Hogwarts Legacy spielen wollt!