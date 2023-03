Hogwarts Legacy: »Habe es für die Memes getan« - Spieler zündet 30-minütige Zauberkombo

Professor Ronen wäre sehr stolz auf die Leistung des Reddit-Users.

Die Zauberkämpfe sind eins der Highlights von Hogwarts Legacy: Viele Sprüche lassen sich zu spektakulären Kombos aneinander reihen, sodass eure Gegner kaum noch zum Zurückschlagen kommen.

Bei Reddit hat ein User mit einer besonders ausladenden Zauberkombo für Aufsehen gesorgt - und gleich einen Wettbewerb losgetreten.

Die längste Zauberkombo der Welt?

Sage und Schreibe 2.427 Zauber hat u/candletastetester direkt nacheinander rausgeballert. Da würde selbst ein Albus Dumbledore ins Schwitzen kommen! Der Kampf hat ihn fast eine halbe Stunde Lebenszeit gekostet - in der er nicht ein einziges Mal aus dem Rhythmus gekommen sein kann, sonst wäre die Kombo ja unterbrochen worden.

Leider hat er kein Video von seinem Kampf aufgenommen, aber bei Reddit teilt er immerhin dieses Beweisbild:

Er erklärt außerdem, wie es überhaupt zu dieser rekordverdächtigen Komboreihe kam:

Sein Gegner war ein Flusstroll, kein Inferi, wie viele in den Kommentaren vermutet haben. Die Untoten nehmen nur Schaden, wenn man sie zuerst anzündet, wären also ideal für solche Kombos.

Er hat hauptsächlich Zauber benutzt, die keinen oder wenig Schaden anrichten

Er hatte keinerlei Ausrüstung angelegt und hat deswegen trotz hohem Level fast keinen Schaden rausgehauen

In den Kommentaren wollte jemand wissen, ob die Kombo nicht wahnsinnig langweilig geworden ist. candletastetesters Antwort:

Ja und Nein. Ich habe es für die Memes getan, das hat mich währenddessen angespornt.

Die Open World von Hogwarts Legacy verleitet viele Spieler zu wilden Experimenten. Manchmal absichtlich, etwa mit der übermächtigen Kaukohl-Attacke. Oder durch Bugs, die viele gern als richtiges Feature hätten. Wie der hier:

Natürlich läuft bei Reddit jetzt ein inoffizieller Wettbewerb, wer die längste Zauberkombo aus dem Ärmel schüttelt. Einige wollen sich an einer 10.000er-Zauberkette versuchen, was umgerechnet dann rund zwei Stunden dauern dürfte. Versucht ihr euch an solchen irrwitzigen Challenges oder erkundet ihr doch lieber einfach die Welt und Story von Hogwarts Legacy?