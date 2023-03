Hogwarts Legacy als Hippogreif: Fans wünschen sich, dieser Bug wäre ein Feature

Ein verschwundener Charakter lässt viele Hogwarts-Fans von einem fehlenden Feature schwärmen.

Ist es ein Bug oder ein Feature? Im Falle eines Videos aus Hogwarts Legacy ist die Antwort eigentlich eindeutig. Doch die Antworten von Fans zeigen, dass sie sich diesen Spielfehler eigentlich als Feature wünschen würden.

Hogwarts Legacy wird zum Tierwesen-Flugsimulator

Auf Reddit teilte der Nutzer JaxonStormBorn einen kurzen Videoclip, auf dem der Flug mit einem Greifen zu sehen ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Doch fehlt da nicht etwas? Zwar sehen wir den Greif in all seiner Pracht, doch der Spielcharakter auf seinem Rücken ist durch einen Bug einfach verschwunden. Jaxon ließ sich davon nicht beirren und flog einfach nur als Greif Highwing durch die Gegend. Fans reagieren auf das Video mit Belustigung und Begeisterung.

So erklärt etwa ConorPW96 die Situation folgendermaßen:

Die Hintergrundgeschichte: Genervt davon, im Schnappsack zu stecken, hat Highwing es geschafft, den Schüler darin zu fangen, während sie selbst herumfliegt und ihr Leben genießt.

PrimPygmyPuff hat eine andere Theorie: Highwing sei doch offenbar ein Animagus, also ein Zauberer der sich in ein Tier verwandeln kann. So könnte man das Verschwinden des Charakters natürlich auch erklären.

Die wahre Ursache für den Bug ist höchstwahrscheinlich etwas langweiliger, möglicherweise ist der letzte Patch schuld:

12:52 Hogwarts Legacy - Mit dem Patch läuft es besser, ist aber auch wieder kaputt

Bug ist für einige ein Wunsch-Feature

Für einige Spielerinnen und Spieler ist das Herumfliegen als Hippogreif offenbar ein unerfüllter Traum und sollte nicht nur als Bug im Spiel vertreten sein. So schreibt clandevort etwa:

Wir sollten in einem Sequel von Hogwarts Legacy zum Animagus werden können!

Andere schließen sich dem ebenfalls an, oder sagen, sie würden gerne auch den Hippogreif-Simulator oder ein Harry-Potter-Spiel mit Tierwesen als Charaktere spielen. Einige Fans hoffen sogar, dass ein kommender DLC diese Möglichkeit mit sich bringt, sich in Tiere zu verwandeln. Was sich unsere Redaktion als mögliche Erweiterungen wünscht, lest ihr hier:

Hogwarts Legacy Diese DLC-Features muss das Spiel unbedingt noch nachliefern von GameStar Redaktion

Hogwarts Legacy ist zwar alles in allem ein ziemlich gutes Harry-Potter-Rollenspiel geworden, doch natürlich gibt es immer noch Features, Inhalte und Geschichten, die manche von uns vermissen.

Würdet ihr euch auch einen Animagus-DLC, oder eine andere Möglichkeit als Tierwesen zu spielen wünschen? Was wäre eure Lieblings-Erweiterung oder euer Traum-Sequel? Schreibt es gerne in die Kommentare!