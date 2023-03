Voldemort ist nicht amüsiert: Statt zum schrecklichsten Magier in Hogwarts Legacy zu werden, schicken ihn Spieler zum Friseur.

Von »Ich hab' deine Nase«-Witzen bis hin zu der Art, wie Voldemort-Schauspieler Ralph Fiennes den Zauberstab hält und »Avada Kedavra ruft«: Tom Vorlost Riddle ist eine wahre Meme-Ikone in der Harry-Potter-Community.

Dass es der dunkle Zauberer früher oder später auch ins Open World-Spiel Hogwarts Legacy schafft, war nur eine Frage der Zeit. Eine Mod macht es nun möglich, als Voldemort durch die Schule des 19. Jahrhunderts zu schlendern und Missetaten zu verüben. Doch die Spielerinnen und Spieler haben eine noch bessere Beschäftigung gefunden ...

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

Voldi hat die Haare schön

Mit der Mod »Voldemort - Character« hat Modder Dego eine detailgetreue Abbildung von Voldemort aus den Filmen erstellt. Das Gesicht könnt ihr nach Installation im Charakter-Editor auswählen. Auch die Hände eures Protagonisten werden an die bleichen Krallen des Magiers angepasst.

Während viele in die Rolle des bösen Zauberers und Potter-Widersachers schlüpfen, um unschuldige Schüler, Lehrer und Hogsmeade-Bewohner (mit weiteren Mods) zu plagen, verschlägt es einige ausgerechnet in den Schönheitssalon »Madam Snellings Lockenporium«.

Denn wie einen herkömmlichen Charakter, könnt ihr euch Voldi mit neuen Frisuren und Accessoires wie Brillen ausstatten. Das Ergebnis ist herrlich komisch. Aber seht am besten mal selbst. TikTok-User wepcgaming postet ein Video von Voldemorts Besuch beim Friseur mit dem Kommentar »Das ist der beste Tag meines gesamten Lebens«:

Auch wir haben ein wenig im Charakter-Editor herumgespielt und uns dabei köstlich amüsiert. Welche Frisur ist euer Favorit?

Welche Frisur gefällt euch an Lord Voldemort am besten? Glaubt ihr, er ist eher der Typ für glatte Haare? Oder stehen ihm nicht doch Locken besser? Ist er vielleicht eher der blonde Typ?