Neuer WW1-Shooter erscheint als kostenloser DLC für ein anderes Spiel

Um die historische Ecke gedacht: Der Militär-Shooter Holdfast: Nations at War spielt eigentlich zur Zeit der Napoleonischen Kriege, setzt also auf Musketen, Kanonen und Schlachtrösser. In Kürze erscheint nun der kostenlose DLC Frontlines WW1, der das Szenario mal eben 100 Jahre in die Zukunft verlagert.

Noch mal hundert Jahre später, ab dem 17. Februar 2022, dürfen Spieler von Holdfast auf fünf Erster-Weltkriegs-Maps mit Repetiergewehren gegeneinander kämpfen. Damit begibt sich der Shooter in das Ressort von Battlefield 1 oder Beyond the Wire.

Alle Besitzer von Holdfast: Nations at War erhalten die Erweiterung gratis, wie die Entwickler auf Steam erklärten. Außer der Ankündigung gibt es auch ein wenig Bildmaterial zu sehen. Hier seht ihr einen kurzen Teaser zum WW1-Setting:

Was ist Holdfast überhaupt?

Falls der Shooter bislang unter eurem Radar geflogen ist, helfen wir euch, einen groben Überblick zu erhalten. Holdfast: Nations at War spielt zur Zeit der Napoleonischen Kriege, ist also im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert angesiedelt.

Spieler treten auf großen Schlachtfeldern an mehreren historischen Frontlinien in Multiplayer-Gefechten gegeneinander an. Der Entwickler Anvil Game Studios wirbt damit, dass über 150 Spieler an einer Schlacht teilnehmen können.

Ganz wichtig: Viele Spieler praktizieren in Holdfast striktes Rollenspiel, denken sich also in ihre historischen Spielfiguren ein – und verhalten sich entsprechend. Das unterscheidet den Shooter von anderen historischen Genrevertretern, weist aber beim reinen Gameplay auch gewisse Gemeinsamkeiten mit Hardcore-Titeln wie etwa Hell Let Loose oder Squad auf.

Und das Musketengeknatter kommt auf Steam bei Spielern sehr positiv an: Von über 15.000 Rezensenten bewerten 90 Prozent das Spiel mit einem Daumen nach oben.

Wollt ihr mehr erfahren? Im obigen Artikel stellen wir euch den Shooter mit seinem ungewöhnlichen Setting noch genauer vor.