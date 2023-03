Um eins der weltweit größten Rollenspiele kommt ihr ab Ende April kaum herum

Anime-Look und rundenbasierte Kämpfe: Das neue Rollenspiel Honkai: Star Rail dürfte auch im Westen für viel Aufsehen sorgen.

Auch wenn viele von euch vielleicht noch nie davon gehört haben: 2023 wird ein Rollenspiel aus China Schlagzeilen schreiben. Denn schon jetzt warten über acht Millionen Spieler auf den Release von Honkai: Star Rail - so viele Menschen haben sich vorab für das neue Projekt von Genshin-Impact-Entwickler miHoYo auf der offiziellen Webseite registriert.

Wer jetzt denkt »Na ja, das sind ja bestimmt alles Chinesen!«, der irrt: Laut Axios stammen mehr als 2,5 Millionen der interessierten Spieler von außerhalb der Volksrepublik. Kein Wunder angesichts des globalen Erfolgs von Genshin Impact, das 2022 angeblich über drei Milliarden US-Dollar Umsatz generierte.

Im Trailer von der Tokyo Games Show 2022 seht ihr, was der Titel bieten soll:

2:17 Chinas größter Rollenspiel-Hoffnungsträger heißt Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail ist der vierte Teil der Honkai-Serie, dessen letzter Teil Honkai Impact 3rd im Jahr 2016 erschien. Allerdings ist die Story in einem Paralleluniversum angesiedelt und benötigt keinerlei Vorkenntnisse seitens der Spieler.

Release bekannt: Honkai Star Rail startet Ende April

Inzwischen hat miHoYo den Launch-Termin für Honkai: Star Rail bekannt gegeben: Ab dem 26. April 2023 ist der Download des Spiels möglich, das sich betont anders gibt als Genshin Impact. Zum einen wäre da der Szenario-Wechsel: Statt in einer Fantasy-Welt spielt Honkai auf verschiedenen Planeten im Science-Fiction-Look, die eure Heldengruppe an Bord eines Raumschiff-Zugs bereist.

Die Planeten sind nicht nahtlos miteinander verbunden, die einzelnen Hub-Level sollen aber Open-World-Elemente und Dungeons enthalten, es wird Rätsel und Labyrinthe geben. Und natürlich Kämpfe, bei denen ihr die Mitglieder eurer Heldenparty taktisch klug einsetzen müsst.

Anders als bei Genshin Impact laufen die Gefechte streng rundenbasiert ab. Auf Wunsch könnt ihr euch in weniger wichtigen Gefechten per Auto-Battle-Funktion auch mal zurücklehnen.

Honkai: Star Rail - Screenshots zum neuen Rollenspiel der Genshin-Impact-Macher ansehen

Dank eines Cross-Save-Features könnt ihr nahtlos zwischen der PC-Version und den Mobile-Fassungen für Android und iOS wechseln; euer Spielfortschritt wird übernommen. Umsetzungen für PlayStation 5 und 4 sollen später folgen.

Honkai: Star Rail setzt auf den Sammeltrieb der Spieler - wer die coolsten Charaktere in seiner Gruppe haben will, muss viel Ingame-Währung verdienen oder zur Kreditkarte greifen.

Wie finanziert sich Honkai: Star Rail?

Grundsätzlich wird Honkai: Star Rail kostenlos spielbar sein. Doch wie in jedem Free2Play-Spiel gibt es auch hier einen Ingame-Shop. Dabei setzen die chinesischen Entwickler auf ein ganz ähnliches System wie bei Genshin Impact, das sogenannte Gacha.

Das bedeutet, ihr könnt mit Ingame-Währung neue Helden, Waffen und Kostüme freischalten, wobei die seltensten Charaktere viel Zeit oder den Einsatz von Echtgeld erfordern.

Habt ihr Genshin Impact gespielt und seid an Honkai: Star Rail interessiert? Oder juckt euch das Rollenspiel so gar nicht? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren!