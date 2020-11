Horizon Zero Dawn erscheint in wenigen Tagen DRM-frei bei GOG

Es war bereits eine Überraschung, dass Sony im August 2020 das einst Playstation-exklusive Horizon Zero Dawn für den PC veröffentlichte. Bald folgt die nächste: Das Spiel erscheint am 24. November auch komplett DRM-frei bei GOG.

Das bietet Horizon Zero Dawn bei GOG

Der Release bei GOG ist nicht die einzige DRM-freie Version von Horizon Zero Dawn. Denn während sich Sony dazu entschied, die Steam-Version mit Valves eigenen DRM-System zu schützen, veröffentlichten sie ihren Open-World-Titel im Epic Games Store ohne weitere Kopierschutzsysteme.

Installation ohne Internet: Der größte Unterschied zu diesen beiden Launchern bei GOG ist jedoch, dass ihr den Installer herunterladen und archivieren könnt. Danach benötigt ihr keine Internetverbindung mehr, um Horizon auf einem anderem PC zu installieren.

Bei GOG nutzt es zudem sämtliche Features des optionalen Galaxy 2.0 Launchers. Dazu zählen neben Achievements auch Cloud-Savegames. Was diesen Client so besonders macht, erklären wir euch in einem Artikel zu dessen Vorstellung im Jahr 2019.

Wie gut ist Horizon Zero Dawn?

Im Test überzeugte uns die PC-Version mit ihrer spaßigen Mischung aus Schleichen, Erkunden und Kämpfen, sowie den vielen Möglichkeiten, die uns die unterschiedlichen Munitionsarten und Werkzeuge ermöglichen. Weniger gut fanden wir hingegen die etwas generischen Open-World-Aktivitäten, die übermächtige Ausrüstung sowie einige technische Probleme.

Hat sich bei den Fehlern was getan? Seit dem Release des Spiels sind zahlreiche Patches erschienen. Der neueste wurde am 4. November veröffentlicht und verbesserte unter anderem die Performance für bestimmte Hardware-Kombinationen.

Kommen weitere Sony-Spiele für PC?

Als Sony Horizon für den PC ankündigte, erklärten sie bereits, dass nicht alle ihrer Spiele auch für den PC kommen werden, sich dieses eine aber besonders gut eignete. Seitdem wurde es allerdings relativ ruhig um das Thema.

Zwar kündigte Sony mit einem Logo im Trailer beispielsweise eine PC-Version von Demon's Souls an, erklärte später allerdings, dass es sich dabei um einen Fehler handelte. Auch Gerüchte, Bloodborne könne den Sprung schaffen, verliefen bisher ins Leere.

PSNow als Alternative: Reine PC-Spieler müssen damit weiterhin den Umweg über Streaming nutzen, um zumindest einige von Sonys AAA-Spielen auch auf dem PC spielen zu können.

In der Vergangenheit hattet ihr so zum Beispiel Zugriff auf Uncharted 4 und God of War. Eine vollständige Liste der aktuell verfügbaren PSNow-Titel findet ihr auf Sonys offizieller Seite.