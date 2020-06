Es war eine der größten Überraschungen des PS5-Events vom 11. Juni: Demon's Souls, der geistige Vater der populären Dark-Souls-Reihe, wird als Remake neu aufgelegt. Da die Hardcore-Rollenspiele seit Jahren auch auf dem PC zuhause sind, stellt sich natürlich die Frage, ob dies auch für das Demon's Souls: Remake gelten wird.

Was spricht für eine PC-Portierung?

Dark Souls 1 bis 3 wurden allesamt inzwischen auch für den PC umgesetzt, der zweite und dritte Teil kamen sogar zeitgleich – das Gleiche galt zuletzt auch für Dark Souls Remastered. Der Souls-Entwickler From Software fühlt sich inzwischen auf dem PC zuhause, ihr kommender Titel Elden Ring wurde bereits auch für den PC bestätigt.

Während des Sony-Livestreams wurden nicht nur PS5-exklusive Spiele gezeigt, sondern auch mehrere bereits bestätigte Multiplattform-Titel, darunter etwa Hitman 3, Deathloop oder Ghostwire: Tokyo. Bei einigen Spielen wie Project Athia wurde zudem explizit erwähnt, dass diese exklusiv seien. Beim Remaster von Demon's Souls fehlte dieser Hinweis jedoch, was jedoch nicht viel heißen muss.

Was spricht gegen eine PC-Portierung?

Demon's Souls erschien 2010 exklusiv für die PlayStation 3 und wurde nie für den PC portiert. Das Remaster von Demon's Souls wird zudem nicht von From Software entwickelt, sondern kommt von Bluepoint, die sich in den letzten Jahren verstärkt auf Remaster von PlayStation-Exclusives spezialisiert haben, etwa Shadow of the Colossus oder Uncharted 1-3 für die PS4.



Außerdem gehört Bluepoint zum Verbund der PlayStation Studios. Gleiches gilt allerdings auch für Guerrilla Games, und deren ehemaliger PS4-Exklusivtitel Horizon: Zero wurde erst im März für den PC angekündigt.

Dennoch halten wir zumindest eine zeitgleiche Veröffentlichung von Demon's Souls Remastered für den PC für äußerst unwahrscheinlich. Bluepoint wird sich unserer Einschätzung nach zunächst ausschließlich auf die PS5-Version konzentrieren.