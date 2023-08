Baldur's Gate 3: »So machen wir Patches nicht mehr« - Holpriger Hotfix 4 ist jetzt endlich da

Die Entwickler von Baldur's Gate 3 bereuen, wie die Veröffentlichung von Hotfix vier ablief.

Das neueste Update für Baldur's Gate 3 wurde eigentlich schon am Abend des 16. August veröffentlicht. Aufgrund eines Fehlers, der Abstürze verursachen konnte, zogen die Entwickler den Patch aber nochmal zurück.

Spielerinnen und Spieler konnten daraufhin teilweise ihre Speicherstände nicht mehr laden, da diese nur mit der neuen - wieder zurückgezogenen Version kompatibel waren. Mit dem erneuten Release von Hotfix 4 wurde dieses Problem nun aber behoben.

Wir haben es vermasselt

Auf Steam erklärten die Entwickler nun, was genau passiert ist und entschuldigten sich für den Fehler. Außerdem wollen sie ähnliche Situationen in Zukunft vermeiden, und Patches nicht mehr auf diese Weise veröffentlichen .

So sei zwar Hotfix 4 rigoros getestet worden, um sicherzugehen, dass er sich für den Release eigne. Doch eine in letzter Minute erfolgte Änderung sorgte für einen Kompilierfehler, der Abstürze verursachte. Da solche Fehler extrem selten seien, war man bei Larian nicht darauf vorbereitet. Dafür wolle man sich entschuldigen.

Um sicherzustellen, dass solche Ärgernisse nicht mehr vorkommen, treten nun Änderungen beim Entwicklungsprozedere in Kraft:

[...] Wir werden sicherstellen, dass jede Änderung, die an zukünftigen Versionen vorgenommen wird - egal wie klein oder harmlos - immer unsere komplette und umfassende Qualitätssicherungs-Pipeline durchläuft. Das beinhaltet ein globales, internes Qualitätssicherungs-Team, automatisches Testen, Unit Testing und das Prüfen der Savegame-Kompabilität.

Was steckt eigentlich in Hotfix 4?

Dafür, dass er so großen Ärger verursacht hat, ist Hotfix 4 vergleichsweise klein. Er umfasst nur etwa 20 Änderungen, bei denen es sich vor allem um Bugfixes handelt. Unter anderem gibt es folgende Änderungen:

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Begleiter bei einer langen Rast nicht aufwachten.

Ein Skriptfehler wurde behoben, der es manchmal unmöglich machte, Spielstände zu laden.

Im Multiplayer muss jetzt der Host zustimmen, bevor ein Mitspieler beitritt.

Spieler-Ressourcen werden am Ende von Akt 2 korrekt wiederhergestellt.

