House of the Dragon: Der Hass auf eine unbeliebte Figur trifft jetzt den Schauspieler

Fabien Frankel spielt in der Serie House of the Dragon Ser Criston Cole, den Kommandanten der Königsgarde. Bildquelle: HBO

Der britisch-französische Schauspieler Fabien Frankel erhält derzeit eine ganze Menge Hass-Kommentare in den sozialen Medien. Und zwar nicht, weil er irgendetwas getan hätte, sondern weil der Charakter, den er spielt, so überzeugend unausstehlich ist.

Frankel nämlich Ser Criston Cole in der Serie House of the Dragon, deren zweite Staffel derzeit läuft. Als Reaktion auf die Hass-Kommentare hat der britisch-französische Schauspieler jüngst die Kommentare auf seinem Instagram-Profil eingeschränkt.

Fans trennen nicht zwischen Rolle und Schauspieler

Darüber hinaus wurden auf verschiedenen Portalen und Social-Media-Accounts einige Kommentare veröffentlicht, die zu seiner Entscheidung geführt haben sollen. So fragt ein Instagram-User, wie sich Frankel von einem der beliebtesten Charaktere der Show zum schrecklichsten Charakter in der gesamten Geschichte von Game of Thrones entwickeln konnte.

Die Figur des Criston Cole war bereits in der ersten Staffel von House of the Dragon nicht unumstritten. Doch vor allem die Taten des Kommandanten der Königsgarde in der zweiten Folge der zweiten Staffel haben ihn in keinem guten Licht stehen lassen. An dieser Stelle wollen wir nicht spoilern, sondern verweisen auf den entsprechenden Artikel unseres Kollegen Jesko Buchs.

Andere User schreiben, dass sie Frankel oder Criston, also die Rolle, die der Schauspieler verkörpert, hassen. Vor allem seit dem Beginn der zweiten Staffel nehmen diese Reaktionen zu.

Natürlich gibt es nicht nur Hass, sondern auch Solidarisierung mit dem Schauspieler. So schreibt etwa der Account westerosies, der unter anderem News rund um Game of Thrones postet, auf X (vormals Twitter):

Bitte denkt daran, die Figur vom Schauspieler zu trennen. Fabien hat die Rolle des Ser Criston Cole wunderbar gespielt, und dafür verdient er Lob.

Und der User Okiro schreibt:

Fabien Frankel ist ein unglaublicher Schauspieler und er hat Criston Cole perfekt gespielt. Ich wünschte, die Leute könnten lernen, Fiktion und Realität zu trennen, denn er verdient keinen Hass dafür, dass er seinen Job so gut macht. Keiner der Schauspieler in "House of the Dragon" tut das.

Dass Schauspielerinnen und Schauspieler für ihre Rollen gehasst werden, kommt leider immer wieder vor – auch im Universum von Game of Thrones. Etwa bei Lena Headey, die Cersei Lannister gespielt hat. Über den Hass, den ihr Fans für ihre Rolle entgegenbringen sprach sie vor einigen Jahren bei dem US-amerikanischen Talkmaster Conan O'Brien.

Ihr Charakter hat sich durch Intrigen, Hinterhalt und ihre abstoßende Art keine Freunde gemacht. Auch spielte sie ihre Rolle so überzeugend, dass Fans nicht in der Lage waren, die Rolle von der Schauspielerin zu trennen.

Seit dem 17. Juni läuft die zweite Staffel von House of the Dragon auf Sky und Wow. Die Serie wird zum Start sowohl im Original als auch mit deutscher Synchronfassung verfügbar sein. Insgesamt wird es acht Episoden geben, die im Wochentakt veröffentlicht werden. Neue Folgen erscheinen bis zum 5. August immer montags in den frühen Morgenstunden.