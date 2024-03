House of the Dragon: Zu Staffel 2 gibt’s ein neues Lebenszeichen und ein zweiter Trailer folgt sehr bald

Es ist offiziell: Der zweite Trailer zu Staffel 2 von House of the Dragon lässt nicht mehr lange auf sich warten. Bildquelle: HBO

Staffel 2 von House of the Dragon lässt nicht mehr zu lange auf sich warten: Im Juni 2024 geht der Kampf Targaryen gegen Hightowers in die nächste Runde, einen konkreten Release-Termin gibt es aktuell nicht.

Der zweite Trailer steht in den Startlöchern

Der könnte aber schon sehr bald - genau genommen: morgen - enthüllt werden. Denn HBO hat offiziell angekündigt, dass diesen Donnerstag, dem 21. März, ein neuer Trailer aufschlägt. Darauf bereiten schon mal eine Handvoll taufrischer Poster vor.

Die zeigen beide Seiten, die in House of the Dragon um den Eisernen Thron und damit die Herrschaft über die sieben Königslande ringen: Team Schwarz (Rhaenyra, Daemon, Rhaenys Targaryen und Corlys Velaryon) gegen Team Grün (Alicent Hightower, Aemond, Aegon Targaryen und Ser Criston Cole).

Werft am besten einfach mal selbst einen Blick darauf:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ihr sonst zu House of the Dragon: Staffel 2 wissen solltet

Der erste Trailer zu House of the Dragon: Staffel 2 wurde übrigens schon im Dezember 2023 veröffentlicht. Jetzt dürfte HBO das Marketing-Karussell langsam, aber sicher, ankurbeln, bevor die neuen Folgen im Juni in den Start gehen - in Deutschland abermals bei Sky und Wow.

1:15 House of the Dragon: Trailer verspricht für Season 2 epische Schlachten und Rückkehr nach Winterfell

An den Staffeln 3 und 4 von House of the Dragon wird derweil bereits gearbeitet - danach ist allerdings Schluss mit dem ersten Spin-off zu Game of Thrones. Das bestätigte der Romanautor George R.R. Martin längst. Falls ihr euch derweil fragt, wie es aktuell um The Winds of Winter steht, gab Martin dazu zuletzt im November ein ernüchterndes Update.

An neuen TV-Serien im Universum von Game of Thrones dürfte es Fans in den kommenden Jahren allerdings nicht mangeln. Dieses Jahr beginnt noch der Dreh der Serienadaption der Geschichten von Dunk und Ei. während Corlys die Seeschlange Velaryon ein animiertes Spin-off spendiert bekommt. Die ursprünglichen Pläne dafür wären unbezahlbar geworden.

Mehr zur Zukunft von Game of Thrones und House of the Dragon in Serienform könnt ihr unter den obigen Links nachlesen.

Wie gut hat euch die erste Staffel von House of the Dragon gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Season 2 des Spin-offs zu Game of Thrones? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!