Kingdom Come: Deliverance wird zum Brettspiel und das kommt von zwei absoluten Superstars der Branche

Dafür würde Heinrich sogar Farkle aufgeben! Das KCD-Brettspiel wurde enthüllt.

In Kingdom Come: Deliverance steigt ihr als Heinrich vom Schmiedesohn auf, bis hin zu einem waschechten Helden und Ritter. Doch dabei seid ihr immer allein! Wenn ihr Kingdom Come mal zusammen mit anderen Leuten erleben wollt, habt ihr am PC keine Option – dafür aber womöglich bald an eurem Wohnzimmertisch!

Kürzlich wurden von Warhorse und dem Brettspielverlag CGE das offizielle Kingdom-Come-Brettspiel enthüllt! Damit könnt ihr zwar nicht im Koop, aber zumindest doch gemeinsam das mittelalterliche Böhmen durchwandern und euren nichtsnutzigen Bauern zu einem erfolgreichen Vagabunden aufsteigen lassen.

Dabei handelt es sich um keine Wegwerfproduktion, um kaufwillige Fans abzukassieren. Zumindest macht es nicht den Eindruck. Das Spielmaterial sieht äußerst hochwertig aus. An dem Expertenspiel sitzen zudem zwei extrem renommierte Spielautoren: Tomáš Holek und Vlaada Chvátil.

Die wichtigsten Details zum Brettspiel Wann erscheint das? Im Oktober 2026

Im Oktober 2026 Für wie viele Spieler? 1 bis 4

1 bis 4 Ab wie vielen Jahren? Ab 14

Ab 14 Wie lange dauert das Spiel? Ca. 90 Minuten

Ca. 90 Minuten Was kostet das? 150 Euro

150 Euro Wo bekomme ich es? Hier

1:17 Kingdom Come: Deliverance - Der Trailer zeigt das Rollenspiel nicht nur als Brettspiel, sondern auch in der Realität

Darum geht's im KCD-Brettspiel

Wie viele Brettspiele versucht auch das für KCD natürlich, sich in etwa an der Spielerfahrung der Videospiel-Vorlage zu orientieren. Deshalb beginnt ihr eure Reise auch hier als Bauer ohne besonders große Fähigkeiten oder mit erstaunlich viel Vermögen. Das alles gilt es während eurer Reise durch Böhmen zu verdienen.

Das Spiel ist in vier Phasen unterteilt. Morgen, Mittag, Abend und Nacht. In jeder Phase kann jeder Mitspieler und jede Mitspielerin eine Aktion durchführen, sich aber auch über die Karte bewegen oder handeln. Bestimmte Aktionen erfordern Herausforderungen, die ihr mit den Fähigkeiten eures Charakters sowie dem selbstgebauten Kartendeck bewältigt.

Wichtig dabei sind sowohl die Sättigung eures Bauern als auch die Verschmutzung der Klamotten. Hunger erschwert Herausforderungen, dreckige Kleidung kann bei zufälligen Ereignissen zum Problem werden. Euer Ziel ist es, euch durch das Erfüllen von Quests und Nebenaufgaben einen Namen in der Welt zu machen.

Koop gibt es nicht, jeder spielt für sich. Es gibt aber auch keine Möglichkeit, andere Spielerinnen und Spieler direkt zu attackieren. Ihr könnt das KCD-Brettspiel alternativ sogar komplett allein spielen.

Das steckt alles in der Box Hier könnt ihr schon in etwa sehen, wie das Spiel auf eurem Tisch aussieht. 80 Talentkarten

60 Begegnungskarten

8 Start-Eigenschaften

140+ Ausrüstungskarten

70+ Nebenaufgaben-Karten

15 Tränkekarten

70+ Item- und Schatzkarten

12 Charakterkarten

50 Tugend- und Sünde-Karten

80+ zusätzliche Story-Karten

16 Spawn-Karten

Eine illustrierte Karte des Königreichs Böhmen als Spielbrett (69 x 38 cm)

4 zweiseitige Charakterbretter

12 Pferdebrettchen

Ein Tageszeitenbrett

Mehrere Tier-, Kräuter-, Feind- und Wund-Plättchen

180 Tokens

Ein Händlerbrettchen

200+ Marker und Figuren aus RE-Holz

Kartenhalter und Organizer für das Spielmaterial Wer das Spiel bis zum 16. August vorbestellt, erhält noch kostenlos eine Promo-Quest, einen zweiseitigen Zeitmarker und einen Tagtracker-Marker. Für einen Aufpreis gibt es als Addons noch 75 Münzen aus Metall und hunderte Sleeves als Schutz für die Spielkarten.

Vielversprechende Designer

Wie gut das Spiel jetzt tatsächlich ist, wissen wir freilich noch nicht. Es wirkt hochwertig produziert und kostet natürlich auch entsprechend viel. Das Material wird komplett in Tschechien hergestellt und die wirklich schönen Illustrationen sollen komplett ohne KI-Hilfe entstanden sein. An den Regeln sind zwei große Designer beteiligt, die ebenfalls wie die KCD-Entwickler aus Tschechien stammen.

Vlaada Chvátil ist bekannt für gelungene Brettspiele wie beispielsweise Codenames, aber vor allem auch für Mage Knight – eines der besten Fantasy-Brettspiele überhaupt. Tomáš Holek hingegen hat sich mit dem hervorragenden Expertenspiel SETI erst kürzlich einen Namen in der Brettspielbranche gemacht.

Das Kingdom-Come-Brettspiel erscheint im Oktober erstmal nur auf Englisch, aber andere Sprachen (vermutlich auch Deutsch) sollen dann folgen.