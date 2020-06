Nachdem itch.io kürzlich Geld für den Kampf gegen Rassismus mit einem 1.600 Spiele umfassenden Bundle sammelte, gesellt sich nun auch Humble Bundle dazu: Über den Online-Händler bekommt ihr aktuell Steam-Keys für insgesamt 50 Spiele und eine Reihe von Büchern.

Diese Spiele stecken im aktuellen Bundle

Bei 50 Spielen zu entscheiden, welchen ihr als erstes eure Zeit widmen solltet, ist nicht einfach. Deswegen stellen wir euch hier eine kleine Auswahl an Empfehlungen vor, die ihr definitiv ausprobieren solltet.

Das bedeutet natürlich nicht, dass die übrigen Titel nicht ebenfalls sehr lohnenswert sind.

Baba is You: Ein Puzzlespiel, in dem ihr Sätze neu anordnet und so die Regeln der Spielwelt verändert. Hier ist häufiges »Out of the Box«-Denken gefragt, wodurch der Titel auch erfahrene Puzzler fordert. (GS-Wertung: 86/100)

FTL: Ein Roguelite, bei dem ihr ein einziges Raumschiff managen müsst. Ihr kommandiert eure Besatzung herum, um Kämpfe zu gewinnen und Katastrophen zu verhindern. (GS-Wertung: 78/100)

Kerbal Space Program: In diesem Spiel steht Forschung im Mittelpunkt! Ihr bastelt mit einem Baukasten Raketen zusammen und schickt damit eure Kerbals physikalisch korrekt in das Weltall und auf andere Planeten. (GS-Wertung: 87/100)

Overgrowth: Hier übernehmt ihr die Kontrolle über den Kung-Fu-Hasen Turner, dessen Dorf von Wölfen angegriffen wird. Das Spiel mischt dabei Jump-and-Run mit actionreichen Kämpfen der Marke einfach zu lernen, schwer zu meistern.

System Shock: Der geistige Ur-Vater des ebenfalls im Bundle enthaltenen Bioshock. Ihr wacht als Hacker auf einer Raumstation auf, die von der KI Shodan übernommen wurde. In einer Mischung aus Rollenspiel und Shooter müsst ihr euch nun gegen diese behaupten.

Einen Überblick über sämtliche enthaltene Spiele - zu denen unter anderem noch der Football Manager 2020, This War of Mine oder Elite Dangerous zählen - erhaltet ihr auf der offiziellen Website.

Ihr könnt über Humble Bundle jeden beliebigen Betrag spenden. Die Spiele inklusive Keys für Valves Onlineplattform Steam erhaltet ihr jedoch nur, wenn ihr mindestens 30 US-Dollar (etwa 27 Euro) zahlt.

Als Zahlungsoptionen stehen euch neben PayPal und Kreditkarte auch Amazon sowie Alipay zur Verfügung. Zudem könnt ihr das Bundle nicht nur für euch selbst kaufen, sondern auch als Geschenk. Bei letzterer Option erhaltet ihr einen Link, den ihr an eine andere Person verschicken könnt.

Welchen Zweck erfüllt das Bundle?

Das Bundle erscheint als Reaktion auf die in den USA gestartete »Black Lives Matter«-Bewegung, die sich für die gleichberechtigte Behandlung Menschen verschiedener ethnischer Herkünfte einsetzt. Sämtliche Verkaufserlöse gehen an Organisationen, die diese Aktion unterstützen. Im speziellen handelt es sich dabei um den NAACP Legal Defense Fund, Race Forward und The Bail Project.

Die Bewegung ist auch für uns bei GameStar, GamePro, Mein-MMO und Webedia ein Thema. In einem separaten Stream gehen wir weiter auf die Situation ein und erklären, wie sich die derzeitigen Proteste auf unsere Arbeit auswirken: