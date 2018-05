Das Humble Monthly Bundle könnte sich diesen Monat richtig lohnen: Als erstes Spiel im Paket für den Juni 2018 wurde Destiny 2 enthüllt. Das Bundle ist ein monatliches Abo, bei dem man für 12 Dollar Spiele im Wert von über 100 Dollar erhält.

Vor dem Kauf erfährt man allerdings nur einen kleinen Teil davon - gewissermaßen eine Spiele-Wundertüte. Man erhält Destiny 2 bereits Anfang des Monats, wenn man zuschlägt und kann sofort losspielen. Den Rest gibt es erst zum Ende des Monats.

Wahlweise kann man auch gleich ein Abo für drei Monate zum Preis von 35 Dollar oder eine Spiele-Flatrate für sechs Monate oder das ganze Jahr abschließen. Dann sinkt der Monatspreis auf 11 Dollar. Im Blizzard-Shop kostet Destiny 2 in der Standard-Edition immer noch 60 Euro.

Mehr zu Destiny 2: Entwickler erklären die neuen Exotic Masterworks in Season 3

Mischung aus Indie und Triple-A

Im Mai-Bundle waren Spiele im Wert von 145 Dollar enthalten. Konkret Kerbal Space Program, Running with Rifles, Moon Hunters, Dead Rising 4, Ruiner, Crazy Machines 3, Jalopy, NBA Playgrounds und Knight Club, ein Humble Original. Diese experimentellen Titel werden exklusiv für Monthly-Abonnenten entwickelt.

Zusätzlich erhält man als Abonnent Zugriff auf den Humble Trove, einen Katalog an kostenlosen Spielen, der stetig erweitert wird. Hier kann man in DRM-freien Titeln wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Shadowrun Returns oder Torchlight 2 stöbern. Das Angebot konzentriert sich eher auf Klassiker und kleine Indie-Perlen, dafür darf man die Spiele genauso wie die Monthly-Titel behalten.