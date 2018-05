Crytek hat einen neuen Patch für Hunt: Showdown veröffentlicht. Im rund 600 MB großen Update sind mehrere Sprachpakete enthalten. Einmal heruntergeladen, könnt ihr Hunt neben dem englischen Original nun auch in Deutsch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch oder Polnisch spielen. Der Lokalisierungspatch verändert jedoch nur die Texte, die Sprachausgabe bleibt weiterhin Englisch.

Sollte Steam nicht automatisch die Sprache anhand eurer Standardeinstellung wählen, lassen sich die Texte auch manuell einstellen. Dazu müsst ihr in der Steam-Bibliothek den Survival-Shooter mit einem Rechtsklick auswählen und dann auf den Spracheinstellungsreiter wechseln.

Neben der gewachsen sprachlichen Varianz wurden auch zwei Bugs beseitigt, die bestimmte Anzeigen oder Statistiken nicht korrekt darstellten.

Patch 1 will Campern das Spiel erschweren

Die Entwickler geben außerdem an, dass sie in Zukunft Performance-Problemen und Matchmaking-Fehlerquellen auf den Grund gehen wollen. In einem der nächsten Patches erwarten sie, eine Lösung gefunden zu haben.

Vor wenigen Wochen erschien Patch 1 für Hunt: Showdown und kümmerte sich um die Camper-Flut. Diese Spieler mit langem Geduldsfaden warteten seelenruhig darauf, dass ihre Gegenspieler die Ziele einer Partie erledigten, um sie dann zu überfallen und die Belohnungen einzustreichen. Diese Taktik nahm überhand und sorgte für viel Frustration in der Community. Jetzt soll der »Clean Sweep«-Bonus diese Passivität unattraktiver machen.

Quelle: Crytek