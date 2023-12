Neue Map für Hunt Showdown in 2024: »Wie ein Dutzend Maps für ein anderes Spiel zu machen«

Wie sieht die neue Hunt-Map aus? Fest steht: Sie soll die Stärken der neuen Engine-Version voll ausschöpfen!

Kaum ein Feature sorgt für mehr Aufregung in der Community von Hunt Showdown, wie eine neue Map. Laut der Hunt-Roadmap wird 2024 endlich die inzwischen vierte große Open World erscheinen.

Wir haben mit dem Dennis Schwarz, dem Lead Game Designer von Hunt, über das Großprojekt gesprochen.

Neues Biom kommt

»Maps sind immer gewaltig. Es ist quasi als würde man ein Dutzend Maps für ein anderes Spiel machen«, erklärt Schwarz. »Es gibt verschiedene Siedlungen und Anwesen und so viele verschiedene Arten von Gelände, die dabei zusammen kommen.«

Maps in Hunt funktionieren im Gegensatz zu vielen anderen Online-Shootern wie eigene Open Worlds: Oft gibt es über zehn (mit Zombies und Monstern bevölkerte) Ortschaften wie Bauernhöfe, Kirchen oder Dörfer und dazu ein dichtes Straßennetz, unterbrochen von Tunneln, Seen und kleinen Wäldern. Und Saloons, wie hier auf DeSalle:

Zur neuen Map verrät Schwarz zwar keine Details, aber: »Ich kann sagen, dass es ein neues Biom werden wird.« Die Sumpf- und Steppenlandschaft der bisherigen drei Maps wird also definitiv um ein neues Klima erweitert.

Abschied vom Bayou? Nein!

»Wir wollen nicht zwangsläufig vom ursprünglichen Bayou-Setting weg«, sagt Dennis Schwarz. Vielmehr wolle man das Szenario erweitern und ergänzen.

»Auf DeSalle zum Beispiel gibt es Bereiche die eher an die Sumpflandschaft erinnern, aber es gibt auch mehr trockene Zonen. Mehr Berge, mehr Siedlungen wie die Städte im Wildwest-Stil oder die Minen.«

Man sei stets dabei zu experimentieren und Wege zu finden, wie man neue Maps und Biome im Original-Setting des Shooters verankern kann. »Wir wollen unserer Kern-Vision treu bleiben und die Wurzeln liegen im Bayou.«

Da kommt noch mehr!

Fest steht bereits, dass die neue Hunt-Map ein Vorzeigeprojekt für die neue Engine werden soll – denn zeitgleich mit dem Release der Karte wird auch das Engine-Upgrade auf CryEngine-Version 5.11 vollzogen.

Auch neue Wetter-Effekt, sogenannte Wildcards, werden damit eine entscheidende Rolle in der Zukunft von Hunt spielen, verrät Dennis Schwarz.

Crytek plant übrigens auch einen neuen Boss für 2024. Ob der auf der neuen Map unterwegs sein soll und um welche Art Monster es sich überhaupt handeln wird, ist noch unklar.

Dennis Schwarz kündigt jedenfalls an, dass man auch das Konzept der Mini-Bosse in der Open World (sogenannte Wild Targets) weiter verfolgen wolle. Mit dem Krokodil Rotjaw erschein 2023 das erste Wild Target, das unter freiem Himmel lauert.

Was wünscht ihr euch für die neue Hunt-Map am meisten? Schreibt es uns unten in die Kommentare!