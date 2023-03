Shooter-Hit Hunt: Showdown kündigt sein bislang größtes Technik-Upgrade an

Hunt Showdown hat sich seit dem Early-Access-Start vom ungeschliffenen Geheimtipp zum Shooter-Meilenstein gemausert.

Zum fünften Geburtstag von Hunt: Showdown kündigen die Entwickler ein besonderes Geschenk an: Der grandiose Extraction-Shooter bekommt ein Engine-Upgrade auf eine neue Version der CryEngine! Das bestätigte kürzlich Crytek-Geschäftsführer David Fifield in einem Gespräch mit PCGamer.

Demnach plane man die inzwischen vier Jahre alte Version 5.6, auf der Hunt: Showdown aktuell noch immer läuft, mit der CryEngine 5.11 zu ersetzen. Es handele sich dabei um einen äußerst aufwändigen Prozess, der sich aber am Ende für die Spieler auszahlen könnte, erklärt Fifield:

Es wird ein langer technischer Weg und die Leute sollten nicht in naher Zukunft damit rechnen. Aber wir arbeiten daran.

Version 5.11 der CryEngine soll nicht nur die ohnehin schon extrem gute Grafik des Spiels, sondern auch verbessern, sondern auch das Gameplay. Wie diese Verbesserungen im Detail aussehen könnten, ließ des Crytek-Chef aber noch offen.

Man werde im Laufe des Jahres mehr darüber verraten, was der Engine-Wechsel für den Shooter bedeuten wird. Es bleibt also fraglich, ob die neue Version von Hunt noch 2023 starten wird. Erst kürzlich hatte Hunt: Showdown mit dem Event Devil’s Moon die grafische Messlatte mit unglaublich guten Feuereffekten in Stück höher gelegt:

1:26 Hunt Showdown steckt die ganze Map in Brand: So extrem wird das neue Event

Ein Wechsel der Engine gilt als extrem ressourcenintensiver Prozess in der Spieleentwicklung und kann dazu führen, dass bestimmte Bereiche eines Spiel neu programmiert werden müssen.

Zugleich können die Ergebnisse eines solchen Umzugs signifikant sein: Im Dezember 2022 wurde beispielsweise Fortnite mit dem Wechsel auf die Unreal Engine 5.1 quasi über Nacht zu einem absoluten Vorzeigeprojekt in Sachen Spielegrafik.

Hunt: Showdown erreicht in den letzten Jahren immer höhere Spielerzahlen auf Steam und mit dem Investment einer neuen Engine, planen die Entwickler offenbar auf eine langfristige Zukunft hin. »Wir sind neugierig zu sehen, wie hoch wir die Spielerzahlen und das Engagement der Fans noch treiben können«, so Fifield. Unter anderem ist deshalb für 2023 ein neues Tutorial geplant, das Anfänger besser mit den anspruchsvollen Mechaniken des Spiels vertraut machen soll.