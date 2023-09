Die Macher von Total War wollten 2023 mit einem Shooter überraschen, jetzt ist er tot

1:26 Hyenas: Trailer präsentiert den neuen PvPvE-Multiplayer-Shooter

Mit Hyenas wollte Creative Assembly eigentlich 2023 den Markt der Multiplayer-Shooter aufmischen – doch daraus wird nun nichts mehr: Wie Publisher Sega per Pressemitteilung bekannt gab, wird die Entwicklung des Sci-Fi-Shooters kurz nach der letzten Beta nun eingestellt.

Warum wurde Hyenas eingestellt? Sega gibt wirtschaftliche Gründe für die Entscheidung an. So sei die Ertragskraft in europäischen Ländern gesunken, wodurch Sparmaßnahmen nötig geworden seien. Neben Hyenas sollen auch weitere, nicht näher genannte Spiele auf Eis gelegt worden sein.

Was hätte Hyenas werden sollen? In Hyenas hätten Spieler in einer postapokalyptischen Zukunft in Dreier-Teams Raumschiffe überfallen und wertvolles Loot in Form von Popkultur-Items stehlen sollen. Kämpfe gegen Sicherheitssysteme (PvE) und rivalisierende Piraten in Schwerelosigkeit (PvP) sollten das Gameplay ausmachen.

Was macht Creative Assembly stattdessen? Das nächste Spiel des Entwickler wird Total War: Pharaoh sein, dass am 11. Oktober erscheinen soll. Außerdem hat das Studio bestätigt, an einem noch namenslosen Actionspiel und einem dritten Projekt zu arbeiten.

Rekordverluste bei Sega

Wie VGC berichtet, erwartet Sega durch die Umstrukturierungen in Europa einen Rekordverlust für das laufende Fiskaljahr, das im März 2024 endet. Laut IGN plant Sega »eine Reduzierung von Fixkosten bei mehreren Firmen der Gruppe in der betroffenen Region, wobei Creative Assembly Ltd im Zentrum steht«, so ein Statement.

Ob es zu tieferen Einschnitten beim Studio kommt, ist unklar. Creative Assembly ist bekannt für die Total-War-Reihe (zuletzt mit Warhammer 3) und Alien Isolation von 2014 sowie Halo Wars 2 von 2017.

Hyenas schließt sich damit einer ganzen Reihe von Shootern an, die den Angriff auf Fortnite, Warzone oder Hunt Showdown wagen wollten und diesen Versuch nicht überlebten – wie zum Beispiel Hyperscape, Ghost Recon Frontline, Radical Heights, Rumbleverse oder Spellbreak.