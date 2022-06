Nach Total War und Alien: Creative Assembly überrascht mit dem Shooter Hyenas

Mit Alien Isolation und Total War haben die Entwickler von Creative Assembly schon bewiesen, dass sie ihr Handwerk beherrschen. In Kooperation mit Sega wagen sich die Briten nun an das Shooter-Genre und kündigen Hyenas, eine quietschbunte Alternative zu Hardcore-Titeln wie Escape From Tarkov und Hunt: Showdown an. Schon im ersten Trailer wird dabei klar, dass sich Hyenas dabei nicht allzu ernst nimmt.

Sucht ihr hingegen noch ernstzunehmende Ballerbuden, haben wir euch eine passende Übersicht mit allen kommenden Shootern zusammengestellt:

270 31 Ego-Shooter 2022 Die wichtigsten kommenden FPS-Titel

Worum geht‘s in Hyenas?

Der First-Person-Shooter spielt in einer Zukunft, in der unser Planet schon längst zerstört wurde und die reichen Bewohner der damaligen Erde auf den Mars geflüchtet sind. Trotzdem schicken sie aber noch Raumschiffe zur alten Heimat, um vor allem Reliquien der Popkultur zu bergen, um sie teuer weiterverkaufen zu können.

Die restlichen Erdenbewohner wurden währenddessen zurückgelassen. Einige von ihnen haben es aber trotz der schwierigen Umstände geschafft zu überleben. Und sie versuchen seitdem die Plünderungsschiffe der Marskolonie anzugreifen und auszurauben, weshalb sie auch den Spitznamen Hyenas tragen. Doch auch wenn die Prämisse auf den ersten Blick äußerst düster erscheint, betont der Creative-Director Charlie Bewsher, dass Hyenas sich selbst nicht allzu ernst nimmt.

Hyenas - Screenshots ansehen

Wie spielt sich Hyenas?

In dem Multiplayer-Shooter treten fünf Dreier-Teams gegeneinander an, versuchen die Beute aus den Raumschiffen zu bergen und heil zu entkommen. Neben menschlichen Gegnern stellen sich dem Spieler aber auch Fallen, Sicherheitsnetzwerke und KI-Feinde in den Weg. Zudem wirkt Hyenas im direkten Vergleich mit Genre-Kollegen wie Escape From Tarkov viel temporeicher und actionlastiger.

In Teilen der Map fehlt zudem die Gravitation. In einzelnen Räume kann diese sogar an- und ausgeschaltet werden. Dies erlaubt es den Spielern, frei im Raum zu schweben. Man kann jedoch auf Wunsch spezielle Magnetschuhe aktivieren, um wieder Boden unter den Füßen zu spüren.

In einem Gespräch mit IGN verraten die Entwickler zudem, dass es verschiedene Charaktere geben wird, die sich in drei übergeordnete Klassen aufteilen:

Engage: Charaktere, die vor allem auf schnelle Action und den Zweikampf fokussiert sind.

Charaktere, die vor allem auf schnelle Action und den Zweikampf fokussiert sind. Evade: Diese Charaktere gehen bedachter vor und nutzen Stealth-Mechaniken.

Diese Charaktere gehen bedachter vor und nutzen Stealth-Mechaniken. Exploit: Habt ihr mehr Lust darauf euer Team zu supporten und verschiedenste Geräte zu hacken, sollte eure Wahl auf diese Klasse fallen.

Im Trailer kann man viele der Charaktere sehen. Drei von ihnen wurden von Creative Assembly aber schon näher erklärt:

The Pro: Ausgerüstet mit einer Schrotflinte, macht er seinen Feinden das Leben mit automatischen Geschütztürmen schwer.

Ausgerüstet mit einer Schrotflinte, macht er seinen Feinden das Leben mit automatischen Geschütztürmen schwer. Commander Wright: Dieser Charakter trägt die besondere Foam-Gun bei sich, mit der er Barrikaden und Plattformen errichten kann, auf die man hochklettern kann.

Dieser Charakter trägt die besondere Foam-Gun bei sich, mit der er Barrikaden und Plattformen errichten kann, auf die man hochklettern kann. Doc Hotfix: Ein Gamer, der verstanden hat, dass er nur Teil eines Videospiels ist, weshalb er die vierte Wand mit seinen Kommentaren oft durchbrechen soll.

Falls euch Hyenas viel zu bunt ist, könnte Hunt: Showdown etwas für euch sein. Natalie hat nämlich bewiesen, dass Neulinge auch noch im Jahr 2022 einen guten Einstieg finden können:

53 6 Hunt: Showdown Ich bin wegen der Story geblieben

Wann erscheint Hyenas? Ein genaues Release-Datum haben die Entwickler noch nicht verraten, jedoch sollen in der Zukunft einige Closed-Alpha-Tests stattfinden, für die ihr euch jetzt schon auf der offiziellen Website registrieren könnt.

Für welche Plattformen erscheint der Shooter? Die Alpha-Tests erscheinen erstmals nur für den PC. Doch Konsoleros können aufatmen, da das fertige Spiel neben dem PC auch für Xbox One, Xbox Series X/S und Playstation 4/5 herauskommen wird.

Was haltet ihr von dem neuen Projekt von Creative Assembly? Habt ihr auf eine lockere Alternative zu Hardcore-Shootern wie Escape from Tarkov und Hunt: Showdown gewartet oder ist euch das alles viel zu bunt? Schreibt es uns doch in die Kommentare!