"Ich wurde um einen Kampf betrogen!" - Elden-Ring-Fan betrauert, dass ein Boss sich versehentlich selbst besiegt hat

Shadow of the Erdtree macht es Spielerinnen und Spielern normalerweise nicht einfach.

Elden Rings erster DLC hat es in sich: In Shadow of the Erdtree bekommt ihr es mit reihenweise harten Bossen zu tun. Da wünscht man sich hier und da vielleicht ein wenig Hilfe, auf die man zum Beispiel in Form von Online-Spielerinnen und -Spielern zurückgreifen kann.

Die helfen aber auch nicht immer Für Koop-Fans sind in Elden Ring nicht die Gegner das Problem, sondern ihre Mitspieler von Fabiano Uslenghi

Diesem Spieler wurde allerdings auf eine Weise unter die Arme gegriffen, auf die er lieber verzichtet hätte. Achtung, Spoiler! Jetzt geht es um einen Boss aus Shadow of the Erdtree.

Ein Glitch sorgt in diesem Bosskampf für Frust, aber nicht so wie ihr denkt

Auf Reddit postete ein wackerer Elden-Ring-Kämpfer einen frustrierenden Clip aus seinem Shadow of the Erdtree Playthrough. Im Video kämpft er gegen den Boss Radahn, versprochener Gemahl.

Das Video zeigt, wie der Koloss mit einem Satz zurückspringt und prompt in der Steinwand verschwindet. Er zündet noch einige Attacken, bis das System aufgibt und ihm die restlichen Lebenspunkte abzieht. Radahn ist gefallen, ganz ohne Zutun des Spielers.

Wenn man lange an FromSoft-Bossen knabbert, ist man eigentlich sehr erleichtert und voller Euphorie, wenn man sie endlich entschlüsselt und besiegt hat. Ein Sieg aufgrund eines Spielfehlers fühlt sich hingegen sehr unrühmlich an und das bringt der Reddit-Benutzer auch zum Ausdruck.

"Was zur Hölle!? Ich wurde um einen Kampf betrogen!!!" u/Gneurshk__ auf Reddit

Wenn es keine Spielfehler gibt, kann sich Shadow of the Erdtree wirklich sehen lassen. Mehr dazu in unserem Test:

Die Kommentare unter dem Post schwanken zwischen Mitleid, Empörung und Neugier, wie man diesen Glitch herbeiführen kann. Sicher nur zu Recherchezwecken. Falls der Spielfehler tatsächlich häufiger auftritt, ist damit zu rechnen, dass er bald rausgepatched wird. Wollt ihr ihn euch zu eigen machen, solltet ihr euch also beeilen. Oder besiegt Radahn eben auf ehrenhafte Weise.

Was haltet ihr von dem Glitch? Wärt ihr froh, wenn ihr auf diese Weise einen Boss legen würdet? Schreibt es in die Kommentare!