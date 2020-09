Nächste Woche am 10. September steht ein weiteres großes Ubisoft-Event bevor und schon jetzt gibt es den ersten Leak. Und wiedereinmal ist der Microsoft Store dafür verantwortlich. Vor kurzem ging dort nämlich etwas verfrüht die Produktseite zu Ubisofts neuem Open-World-Spiel Immortals: Fenyx Rising live. Inzwischen wurde das gelistete Spiel wieder offline genommen. Wie sonst auch, sind die geleakten Bilder und Infos jetzt aber halt im Internet und werden dort auch bleiben.

Zu den wichtigsten Informationen gehörte wohl das geleakte Release-Datum. Demnach erscheint Immortals: Fenyx Rising noch dieses Jahr am 3. Dezember 2020. Die geleakten Screenshots haben wir hier für euch in eine eigene Gallerie gepackt.

Immortals: Fenyx Rising - Screenshots aus dem Microsoft Store ansehen

Was für ein Spiel wird Immortals: Fenyx Rising?

Tatsächlich wagt sich Ubisoft mit Immortals an eine komplett neue Spiele-Serie. Hinter dem Projekt steckt das selbe Team, das bereits an Assassin's Creed: Odyssey werkelte. Der Name sagt euch vielleicht noch nichts. Denn das Spiel hieß ursprünglich mal ganz anders. Letztes Jahr wurde es noch unter dem Titel Gods & Monsters auf der E3 angekündigt.

Wie sich an den Screenshots schon gut erkennen lässt, handelt es sich dabei um eine Mischung aus Assassin's Creed: Odyssey und Zelda: Breath of the Wild. Ihr erkundet in der Rolle der Heldin Fenyx eine offene Welt, die in der griechischen Antike angesiedelt ist. Darin wimmelt es aber vor mythischer Kreaturen wie Harpyien, Minotauren und Gorgonen. Laut der geleakten Produkt-Seite soll Immortals folgende Features enthalten:

Mächtige göttliche Fähigkeiten stehen zu Verfügung, die wir mit besonderen Gegenständen erhalten. Beispielsweise das Schwert des Achilles oder Daidalos' Flügel. Damit sollen wir mächtige Feinde besiegen und uralte Rätsel lösen.

Die Kämpfe gegen Zyklopen oder die Medusa sollen sehr dynamisch sein und sowohl in der Luft, als auch auf dem Boden ausgetragen werden.

Um voranzukommen hat die Heldin besondere Fähigkeiten und verschiedene Waffen, inklusive zielsuchende Pfeile und Telekinese.

Die Open World soll aus sieben einzigartigen Regionen bestehen, von denen jede wohl einem bestimmten Gott zugeschrieben wird.

Zum digitalen Ubisoft-Forward-Event werden wir nächste Woche noch mehr über das neue Spiel erfahren. Einen ersten Eindruck bekamen wir von Immortals aber bereits vor einem Jahr, als das Spiel noch Gods & Monsters hieß.

15 3 Mehr zum Thema Gods & Monsters wird ein Action-RPG im Stil von Zelda: Breath of the Wild!

Außerdem gab es sogar einen noch etwas größeren Leak. Das Spiel war zwischenzeitlich spielbar, obwohl das eigentlich nie geplant war. Im Juni veröffentlichte die Streaming-Plattform Stadia nämlich kurzzeitig eine spielbare Version. Die Videos des geleakten Gameplays könnt ihr immer noch auf YouTube finden.