In CoD: Modern Warfare regnet es diese Woche Killstreaks & Doppel-XP

Activision hat in seiner neuesten wöchentlichen Update-News gleich mehrere Neuerungen angekündigt, auf die sich die Spieler von Call of Duty: Modern Warfare diese Woche freuen können.

Am Wochenende gibt es wieder doppelte XP und Waffen-XP, außerdem gibt's neue Spielmodi für Call of Duty: Warzone sowie den regulären Multiplayer-Modus.

Drop Zone feiert Comeback

Mit Drop Zone kommt diese Woche einer der chaotischsten Spielmodi der gesamten Call-of-Duty-Reihe zurück ins Spiel, der erstmals 2011 in Call of Duty: Modern Warfare 3 sein Debüt feierte.

In diesem teambasierten Modus müssen die Spieler die sogenannte Drop Zone halten und sammeln so Punkte - das Team, welches zuerst das Punkteziel erreicht, gewinnt. Allerdings fallen in dieser Drop Zone permanent Care-Pakete vom Himmel, die euch mit Killstreak-Belohnungen versorgen und so für eine Menge Action auf dem Schlachtfeld sorgen.

Auch in Call of Duty: Warzone steht diese Woche ein neuer Spielmodus an: In »Scopes and Scatter Guns Trios« könnt ihr im Battle Royale lediglich Schrotflinten und Scharfschützengewehre finden. Durch diese Beschränkung müsst ihr euch also entscheiden, ob ihr eure Feinde aus weiter Ferne mit dem Sniper-Gewehr oder nächster Nähe mit der Shotgun erledigen wollt.

Zu guter Letzt gibt es noch die neue Season-Three-Moshpit-Playlist, die euch die neuen Multiplayer-Maps aus Season 3 (Talsik Backlot, Aniyah Incursion und Hovec Sawmill) in einer Mischung aus verschiedenen Deathmatch- und Objective-Modi erleben lässt.

Doppelte XP und Waffen-XP am Wochenende

Solltet ihr scharf darauf sein, eure Waffen und Ränge aufzuleveln, bietet sich am Wochenende dafür wieder die perfekte Möglichkeit: Am Freitag, dem 17. April 2020 um 19 Uhr startet das nächste Double-XP-Wochenende, an dem ihr euch doppelte XP und Waffen-XP verdienen könnt. Das Event läuft bis zum Montag, 20. April 2020, um 19 Uhr.